ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Лидеру Ирана пригрозили судьбой Саддама Хусейна
Глава Минобороны Исраэль Кац заявил о продолжении ударов по Ирану и напомнил Хаменеи о последних днях иракского правителя
Лидеру Ирана пригрозили судьбой Саддама Хусейна
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5 часов назад

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи стоит помнить судьбу Саддама Хусейна, если тот хочет продолжать политику конфронтации с Израилем. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

По словам Каца, Израиль продолжит наносить удары по иранской территории. Министр подчеркнул: «Ирану стоит помнить судьбу диктатора, который выбрал тот же путь против Израиля в соседней стране».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC не исключил, что устранение Хаменеи могло бы положить конец текущему конфликту. Тем временем, по сообщениям Reuters, ранее Израиль якобы рассматривал возможность устранения иранского лидера, но Вашингтон, в частности Дональд Трамп, выступил против.

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился 13 июня, когда израильская армия начала масштабные авиаудары по ядерным объектам и командным пунктам в Иране. Погибли ключевые военные фигуры, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также ученые-ядерщики. Общее число жертв в Иране превысило 220 человек.

Иран ответил баллистическими ударами, в результате которых на территории Израиля погибли 24 человека и более 500 получили ранения. Международное сообщество, включая Турцию, выразило обеспокоенность эскалацией и осудило действия Израиля.

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