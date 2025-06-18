Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 18 июня пообещал «‎жестокое возмездие‎» руководству Израиля на фоне стремительного обострения конфликта между двумя странами. Хаменеи пригрозил устранить израильских политиков, причастных к атакам на Иран.

«Мы не проявим милосердия к сионистскому режиму», — написал иранский лидер в соцсети X (бывший Twitter) всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на возможность его ликвидации.

Неясно, располагает ли Иран достаточными средствами для точечных ударов по правительственным зданиям Израиля. 17 июня Минобороны Ирана сообщило, что якобы нанесло удар по штаб-квартире «‎Моссада»‎ в Тель-Авиве. Израиль не подтвердил эту информацию, но признал, что иранские ракеты смогли поразить «ряд военных объектов‎»‎.

Рано утром 18 июня Иран выпустил гиперзвуковые ракеты по территории Израиля, в ответ израильские военные ударили по Тегерану. Очевидцы сообщают о мощных взрывах в иранской столице.

Это уже шестой день подряд, когда стороны обмениваются ударами. Запуск ракет последовал после жесткого заявления Трампа с требованием «безоговорочной капитуляции» Ирана и предупреждением о том, что терпение США «на исходе».

Хотя Вашингтон официально не участвует в операции, президент Трамп все активнее намекает, что США могут поддержать Израиль. В частности, речь идет о том, чтобы передать Тель-Авиву американские сверхтяжелые бомбы GBU-57 — они способны пробивать бункеры на глубине до 80 метров.

Израиль также обещал устранить иранское руководство и, в отличие от Ирана, уже частично добился своей цели. За последние шесть дней были убиты более десятка ведущих иранских ядерных ученых, а также почти вся верхушка военного руководства страны.

Тель-Авив утверждает, что смог разрушить ключевые элементы военного командования Ирана и поразить важные объекты ядерной инфраструктуры, включая центр в Натанзе и Исфахане. Израиль утверждает, что этим удалось отложить возможность создания иранской ядерной бомбы на несколько месяцев.

Впрочем, иранские СМИ опровергают данные, а власти Ирана подчеркивают, что ущерб ядерным объектам минимальный, в основном повреждены здания на поверхности, в то время как основные ядерные установки залегают на глубине.



