Махмуд Халил, 30-летний активист с палестинскими корнями, был арестован в субботу вечером на прошлой неделе федеральными иммиграционными властями. Ему сообщили, что его студенческая виза и грин-карта подлежат аннулированию, а самого студента ожидает депортация.

Сейчас активист находится под стражей и ожидает судебного разбирательства.

Халил сыграл важную роль в организации протестов в поддержку Палестины в Колумбийском университете, что привлекло внимание федеральных властей.



Арест активиста стал тревожным сигналом резкого ужесточения давления на студентов и сторонников Палестины в США. Правозащитники бьют тревогу, считая, что власти используют этот случай как часть масштабной кампании по подавлению студенческих протестов и инакомыслия — особенно в отношении тех, кто критикует американскую политику на Ближнем Востоке.

Активисты и протесты

Махмуд Халил в декабре завершил обучение в Школе международных и общественных дел Колумбийского университета, получив степень магистра. Кроме того, он состоит в браке с гражданкой США.

Во время протестов на территории Колумбийского университета весной прошлого года Халил сыграл одну из ключевых ролей — он был представителем группы, выступающей в поддержку Палестины.

В прошлом году за свою деятельность он был временно отстранен от учебы, однако вскоре это решение отменили из-за недостатка доказательств, и Халил успешно завершил свою образовательную программу.

Однако впоследствии Министерство внутренней безопасности США все же нашло способ устранить его, обвинив в «деятельности, связанной с ХАМАС» — крайне расплывчатом и юридически не обоснованном заявлении.

Тем не менее этот смутный набор слов создал некий правовой фон для дальнейших действий. При этом никаких доказательств его контактов с палестинским движением, выполнения его указаний или оказания ему материальной поддержки представлено не было.

Обвинения, по сути, строятся на утверждении, что протесты, в которых Халил принимал активное участие, были признаны антисемитскими и создавали в Колумбийском университете враждебную атмосферу для еврейских студентов.

В связи этим госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская внешняя политика направлена на борьбу с антисемитизмом во всем мире, и присутствие Халила в стране якобы подрывает эту цель.

Само задержание Халила стало возможным благодаря указу президента США Дональда Трампа, направленному на борьбу с антисемитизмом в учебных заведениях. В частности, указ предписывал нескольким ведомствам, включая Госдепартамент и Министерство образования, обязать университеты «сообщать о действиях студентов и сотрудников-иностранцев», которые могут быть расценены как антисемитские или поддерживающие терроризм, чтобы эти лица могли быть подвергнуты преследованию или депортации.

Закон, арест, депорт

В США студенческие протесты против действий Израиля в Газе встретили жесткий отпор со стороны властей. Ситуацию еще больше накалили заявления многих еврейских студентов, которые сообщили, что ощущают себя запуганными из-за скандирований у своих общежитий и аудиторий. В ответ на это университетские администрации ужесточили меры, согласно которым критика сионизма приравнивается к дискриминации и может повлечь серьезные санкции. Более того, некоторые организации, такие как Ассоциация выпускников Колумбийского университета, поддержали арест Халила. Эти группы активно призывали к жестким мерам против демонстрантов, поддерживающих Палестину.

В официальном сообщении Белого дома, опубликованном в X, говорится: «ICE с гордостью задержал и арестовал Махмуда Халила, радикального иностранного студента, поддерживающего ХАМАС, в кампусе Колумбийского университета. Это первое задержание из множества, которые последуют».

Президент Дональд Трамп добавил, что «если вы поддерживаете терроризм, включая убийство невинных людей, ваше присутствие противоречит нашим национальным и внешнеполитическим интересам, и вам не место здесь».

Как заявлено в информационном листе, прилагаемом к указу, Трамп пообещал: «Я быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в кампусах колледжей, которые были поражены радикализмом».

Сам арест Халила окружен правовой неясностью: администрация Трампа так и не представила четких юридических оснований для его задержания. Однако считается, что госсекретарь Марко Рубио опирался на закон «Об иммиграции и гражданстве» 1952 года. Этот закон дает властям широкие полномочия по депортации иностранцев, если их присутствие в США может нанести серьезный ущерб внешней политике страны.

Иностранцы, находящиеся в США с нарушением статуса или условий пребывания, согласно этому закону, подлежат депортации. В частности, это касается лиц, которые «не соблюдают условия своего визового статуса или не поддерживают свою иммиграционную ситуацию, а также тех, чьи визы были аннулированы».

Формально этот акт также предусматривает недопустимость нахождения в США любых лиц, которые поддерживают террористическую деятельность. Но, как отмечают эксперты по гражданским правам, эта норма практически никогда не применяется, тем более в отношении тех, кто уже находится в стране и пользуется почти теми же свободами слова, что и граждане США.

Несмотря на это, советник Белого дома по вопросам границы, также известный как «царь границ», Том Хоман настаивает, что у США есть полное право выслать Халила. В эфире Fox Business он заявил, что любой обладатель грин-карты, нарушивший условия своего пребывания в стране, может быть депортирован. По его словам, участие в подобных акциях протеста дает основание для выдворения.

При этом адвокаты активиста отмечают, что арест был не только результатом политических мотивов, но и примером жестких репрессий в отношении свободы выражения мнений и политической активности студентов.

Кроме того, депортация законного постоянного жителя на основании закона 1952 года, который дает широкие полномочия госдепартаменту по вопросам внешней политики, имеет крайне мало прецедентов. Адвокат Халила заявила, что ее клиент будет «решительно» оспаривать действия администрации Трампа в суде.

Тем временем судья из Федерального окружного суда Манхэттена назначил слушание на сегодня. Он приказал администрации Трампа и адвокатам Махмуда Халила явиться в суд утром, а также постановил, что активист не может быть выдворен из США до дальнейших распоряжений, чтобы сохранить юрисдикцию суда до решения.

В деле о депортации бремя доказательства лежит на государстве, которое должно обосновать, что человек нарушил иммиграционные законы США. Обычно это касается уголовных преступлений или других серьезных правонарушений.

Так, правительство должно будет доказать, что действия активиста выходят за рамки конституционно защищенной политической речи и что его намерения или действия представляют реальную угрозу национальной безопасности. Если правительство сможет доказать, что Халил оказывал материальную поддержку ХАМАС, например, через пожертвования, это станет основанием для депортации.

Также, если грин-карта Халила будет отозвана из-за его общественной деятельности, эксперты отмечают, что это будет тревожным сигналом, указывающим на изменение подхода американского правительства к правам законных постоянных жителей.

При этом юридическая команда Халила утверждает, что нет никаких законных оснований для отзыва его грин-карты или его задержания. Отзыв грин-карты — явление редкое, и обычно для этого требуется слушание перед судьей. Процесс длительный и требует ясных доказательств правонарушений.

Свобода слова?

Арест Махмуда Халила вызвал бурную реакцию со стороны правозащитников, активистов, борющихся за права иммигрантов, и политиков. Некоторые увидели в этом задержании отголоски «маккартизма» — эпохи, когда политические репрессии и преследования, несмотря на существование реальной шпионской угрозы, породили атмосферу всеобщего страха и напряженности.

В целом, ситуация не стала неожиданностью для тех, кто следил за действиями Трампа. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении депортировать студентов-активистов, выступающих против Израиля. Действия президента, как и его угрозы, уже начинают реализовываться. Это также перекликается с более широкой политикой Трампа, направленной на массовую депортацию иммигрантов, где в данном случае в жертву подвергаются даже легальные иммигранты.

Недавно также стало известно, что администрация Трампа планирует использовать искусственный интеллект для анализа социальных сетей студентов с визами, чтобы выявить потенциальные террористические симпатии.

Таким образом арест стал частью посягательств на свободу выражения мнений. Противники ареста утверждают, что подобные действия угрожают основным правам граждан. Эти действия считают «неприкрытой атакой на Конституцию» и предупреждением о том, что свобода слова в США может оказаться под угрозой. Многие также считают, что действия Трампа являются откровенной атакой на Первую поправку Конституции США, которая гарантирует защиту свободы выражения мнений.

Критики также рассматривают ситуацию как попытку угрожать университетам, чтобы они прекратили поддерживать любые формы политической активности, которые могут быть восприняты как противоречащие интересам официальной американской внешней политики.



Конечно, все это вызвало беспокойство среди студентов. Активисты, которые учатся по визе в американских университетах, опасаются, что указ настолько широк, что может затронуть почти каждого студента, участвующего в протестах в поддержку Палестины. Некоторые даже боятся давать комментарии, чтобы не подвергнуться депортации.

Кроме того, этот случай с активистом произошел на фоне заявления Трампа о намерении отозвать 400 млн долларов федеральных субсидий для Колумбийского университета за недостаточную борьбу с антисемитизмом.

Еще во время первого президентского срока Трампа Колумбийский университет объявил, что не будет передавать данные о своих студентах Иммиграционной и таможенной службе. В прошлом году университетский кампус превратился в один из центров масштабных студенческих протестов, участники которых требовали прекращения инвестиций в компании, сотрудничающие с Израилем, а также выдвигали ряд других требований.



