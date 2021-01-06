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ФСБ  потратила 1,1 млрд рублей на легковые автомобили в 2020 году
Управление по материально-техническому обеспечению службы не в первый раз проводит скандальные госзакупки. Оно уже приобрело яхту за 71 млн рублей, скутер Suzuki за полмиллиона и катер с подсветкой кровати за 22 млн
ФСБ  потратила 1,1 млрд рублей на легковые автомобили в 2020 году
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»  / Others
6 января 2021 г.

Войсковая часть ФСБ №55056, отвечающая за материально-техническое обеспечение, в 2020 году выделила на покупку легковых автомобилей 1,101 миллиарда рублей, информирует «МБХ медиа», изучив опубликованные на портале госзакупок тендеры.

В общей сложности ведомство объявило 55 тендеров на приобретение 868 легковых автомобилей. Таким образом, средняя стоимость одной закупаемой машины, согласно подсчетам, составляет 1, 268 миллиона рублей.

В связи с тем, что все аукционы проходили в закрытом режиме, марки и модели, а также технические характеристики закупаемых автомобилей неизвестны. Согласно имеющейся информации, за самые дешевые машины ФСБ была готова заплатить по 630 тысяч рублей, тогда как в самое дорогое авто ведомство намеревалось вложить 4,1 миллиона рублей.

Подрядчики должны были поставить автомобили в региональные управления ведомства по всей стране. Самую дорогую машину планировалось направить в УФСБ по Москве и Московской области в Балашихе.

Управление ФСБ по материально-техническому обеспечению не в первый раз проводит скандальные госзакупки. Ранее подразделение спецслужбы приобрело яхту NorthSilver 1440 за 70,75 миллионов рублей. В описании к закупке указывается только то, что плавучее средство купили «для обеспечения государственных нужд в 2020 году». Обоснование и техническое задание отсутствуют, так как аукцион проходил в закрытом режиме.

Кроме того, войсковая часть ФСБ №55056 покупало скутер Suzuki за полмиллиона рублей, патрульный катер со стереосистемой, ЖК-телевизором, подсветкой кровати и тонированными стеклами за 22 миллиона рублей, автомобили Mercedes стоимостью 5-6 миллионов рублей и зажимы для галстуков за 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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