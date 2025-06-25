Иран призывает США возместить ущерб, причиненный авиаударами по своей территории, пишет агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского МИД.

Заместитель главы ведомства Саид Хатибзаде 24 июня заявил, что «Вашингтон обязан компенсировать ущерб, нанесенный иранским объектам». Он не стал уточнять точную сумму ущерба, но предварительные оценки говорят, что один только объект в Натанзе мог стоить Ирану более $5 млрд.

Заявление дипломата прозвучало после ударов, нанесенных американскими бомбардировщиками B-2 и крылатыми ракетами «Томагавк» по трем иранским ядерным объектам.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию историческим успехом.

«Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены», — написал он в Truth Social, добавив, что США провели «одну из самых успешных военных операций в истории».

Однако секретная оценка Разведывательного управления Минобороны США (DIA) рисует другую картину. По словам источников Reuters и CNN, знакомых с документом, удары повредили лишь наземные строения и энергетическую инфраструктуру. Запасы обогащенного урана и центрифуги остались в основном нетронутыми — часть из них была вывезена заранее.

«Мы, возможно, отодвинули их ядерную программу на несколько месяцев, но не на годы», — сказал CNN один из источников. Другой подтвердил: «Центрифуги целы».

Израиль считает, что совместная операция ослабила ядерные амбиции Ирана. Однако аналитик Джеффри Льюис из Института Миддлбери уверен: у Ирана остались уцелевшие подземные комплексы в Натанзе, Исфахане и Парчине, которые позволят быстро восстановить программу.

Несмотря на заявления Трампа и министра обороны Пита Хегсета, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признал: «Слишком рано говорить, ликвидирована ли угроза».

На этом фоне все брифинги Пентагона для Конгресса были неожиданно отложены. Некоторые законодатели считают, что Белый дом скрывает реальные результаты операции, чтобы не портить имидж Трампа.



