БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Экономический оптимизм россиян в 2020 году оказался таким же, как в 1998-м
Индекс экономической надежды россиян в ушедшем году составил минус 41 процентный пункт - это один из самых низких показателей за почти четверть века наблюдений
Экономический оптимизм россиян в 2020 году оказался таким же, как в 1998-м
Фото: Известия / Others
7 января 2021 г.

Согласно результатам опроса социологической компании Gallup International, 6% жителей России ожидают от 2021 года экономического процветания, а 47% — экономических проблем. Еще 40% считают, что 2021-й будет таким же, как и 2020 год. Каждый 12 опрошенный затруднился с ответом (8%).

Такой же уровень индекса экономической надежды в России был зафиксирован в 1998 году, когда в стране разразился тяжелый кризис, а государство объявило технический дефолт по основным видам своих долгов. Самый низкий за 23 года наблюдений индекс регистрировали в 2013-м — минус 43 процентных пункта, а самый высокий — в 2006-м (9 процентных пунктов), отмечает «Медуза» со ссылкой на РБК.

Общемировой индекс экономической надежды по результатам исследования Gallup составил минус 21 процентный пункт. Так, 25% опрошенных ждут экономического процветания в 2021 году, а 46% — проблем в экономике.

Наибольший пессимизм среди всех опрошенных продемонстрировали граждане Великобритании (минус 62 процентных пункта). Примерно на том же уровне оптимизм в Болгарии и Италии. Самый высокий индекс по итогам опроса — в Нигерии (58 процентных пунктов), а также в Азербайджане и Вьетнаме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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