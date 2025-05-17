Китайская ракета нового поколения «Чжуцзюэ-2E» (ZQ-2E Y2), работающая на сжиженном метане, успешно вывела на орбиту шесть спутников. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Запуск был произведен с платформы, расположенной в Пилотной зоне инноваций коммерческой космонавтики в пустыне Гоби. Все спутники достигли запланированных орбит. Это уже четвертый успешный запуск ракеты серии ZQ-2.

ZQ-2E Y2 разработана частной китайской авиакосмической компанией LandSpace, базирующейся в Пекине. Название ракеты происходит от Чжуцэ — мифологического защитника южного неба в китайской астрологии.

Ракета ZQ-2 стала первой в мире ракетой, использующей сжиженный метан в качестве топлива. В паре с ним применяется сжиженный кислород. Обозначение «E» означает «улучшенная», а индекс «Y2» — это второе применение данной версии.

Предыдущие модификации носили названия ZQ-2 Y1, Y2 и Y3. Первый запуск усовершенствованной версии ZQ-2E Y1 состоялся 27 ноября 2024 года. Тогда ракета успешно доставила на орбиту два тестовых спутника.

Новая версия короче предыдущей: длина была уменьшена с 49,5 до 47,3 метров. Масса ракеты также снижена, при этом ее тяга увеличена с 268 до 282 тонн. Грузоподъемность на солнечно-синхронную орбиту выросла почти в три раза — с 1,5 до 4 тонн.

Первая попытка запуска ZQ-2E Y2 в декабре 2022 года завершилась неудачей. Однако в 2023 году ракета успешно стартовала дважды — в июле и декабре. Текущий запуск стал третьим успешным применением данной модели.