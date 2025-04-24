Российская армия в ночь на 24 апреля нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и «шахедов».

По данным МВД Украины, атаки затронули девять регионов: Киев и Киевскую область, Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Хмельницкую, Сумскую области и Запорожье.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере 10 человек погибли, 70 ранены, 42 из них госпитализированы. Среди пострадавших — шестеро детей.

В Киеве повреждены жилые дома и автомобили, в пяти районах города продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 54 пострадавших и 38 госпитализированных, включая детей.

В Киевской области, по данным главы областной военной администрации Николая Калашника, в Бучанском районе повреждены три пятиэтажных дома, четыре магазина, восемь автомобилей и остановка общественного транспорта. На крыше одного из домов возник пожар.

В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись по району плотной жилой застройки, где выбиты окна в нескольких многоэтажках. Есть двое пострадавших.

По его словам, во время первой волны обстрелов в Харькове зафиксированы 19 попаданий, в том числе семи крылатых ракет и 12 дронов. Удары были нанесены по промышленным объектам и жилым районам.

Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.