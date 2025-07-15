ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп предостерег от удара по Москве
Дональд Трамп предостерег Владимира Зеленского от попытки удара по Москве и вновь дал 50 дней на достижение мирного соглашения
Трамп предостерег от удара по Москве
Американский президент Дональд Трамп / AP
15 июля 2025 г.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует наносить удары по российской столице. Об этом он сказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Зеленскому не стоит делать Москву целью атаки», — отметил Трамп. При этом он подчеркнул: если Россия и Украина не достигнут соглашения в течение 50 дней, последствия будут тяжелыми.

Глава Белого дома также подчеркнул, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

«Я просто хочу остановить убийства. Вот на чьей я стороне», — сказал он.

Трамп вновь выразил недовольство действиями Москвы и сообщил, что разочарован позицией президента Владимира Путина.

«Посмотрим, что произойдет дальше, посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока я по-настоящему разочарован», — отметил он.

Американский лидер также напомнил, что ответственность за войну лежит на его предшественнике.

«Это не моя война. Это война Байдена», — заявил Трамп.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп спросил, может ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу. По данным издания, Зеленский ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие».

Позднее в Белом доме уточнили, что вопрос Трампа не означал призыв к атаке.

«Президент просто задал вопрос. Это не было предложением нанести удар», — заявил представитель администрации.

Ранее Трамп объявил, что, в случае отсутствия прогресса в переговорах, США введут вторичные санкции и 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров.

Он также сообщил о договоренности с НАТО: Вашингтон будет поставлять оружие Украине, а оплату поставок возьмут на себя европейские страны.

В Кремле назвали заявление американского президента серьезным.

«Нам нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, дальнейшие комментарии может дать сам Путин.

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