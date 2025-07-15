ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Медведев: России плевать на «театральный ультиматум» Трампа
Зампред Совбеза РФ резко ответил на заявления президента США о 50-дневном сроке и угрозы санкциями
Медведев: России плевать на «театральный ультиматум» Трампа
/ Reuters
15 июля 2025 г.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал «театральным» ультиматум президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине. «Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа разочарована. России было все равно», — написал он в посте на платформе X.

Ультиматум прозвучал на фоне визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон и обнародованного пакета новых шагов США. Трамп подтвердил поставки комплексов Patriot в Украину и, как пишут СМИ, допустил разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS на всю их дальность — до 300 км, чтобы поражать цели в тылу России. По данным источников, обсуждается также передача крылатых ракет Tomahawk, способных достигать Москвы и Петербурга.

Ранее, в конце июня, Медведев привлек внимание Трампа намеком — в одной из своих публикаций в соцсетях — на поставку Ирану ядерного оружия. Президент США резко раскритиковал тогда риторику российского чиновника за «небрежное использование слова на букву N» (англ. nuclear — ядерный) и потребовал доложить ему, подлинны ли приписываемые зампреду Совбеза РФ слова. В ответ Медведев поспешил заверить, что Москва остается приверженной Договору о нераспространении и не собирается передавать ядерное оружие Тегерану.

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