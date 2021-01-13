Самые перспективные

Вакцины от компаний Pfizer и Moderna – абсолютно новые препараты, разработанные с нуля. Эксперты называют эти прививки последним достижением генной инженерии. Принцип их действия основан на матричной РНК (рибонуклеиновая кислота). Попадая в организм, вакцина начинает синтезировать специальные антигены, которые затем вызывают иммунную реакцию.

Обе вакцины – и препарат от Pfizer с BioNtech, и Moderna, проверили на десятках тысяч добровольцев в течение трех стадий клинических испытаний. В итоге у Pfizer 95% процентов эффективности, у Moderna– 94,1%. Но при тяжелых случаях течения инфекции производитель оценил эффективность в 100%.

Вакцина от Pfizer первая в мире завершила все фазы клинических испытаний и получила разрешение на использование в десятках стран. Так, первой массовую вакцинацию начала Великобритания. Власти страны заявили, что, помимо данных от производителя, они и сами провели испытания вакцины. Главный вывод, по данным британского медицинского регулятора, – препарат от Pfizer безопасен и эффективен.

Побочные эффекты вакцин

Несмотря на данные о безопасности вакцины от Pfizer, в разных странах мира появляются сообщения о тяжелых побочных эффектах после ее введения. Так, в Греции заместитель начальника одной из больниц попал в реанимацию после прививки.

Местные СМИ пишут, что вакцинацию он прошел 27-го декабря, а уже 30-го у него появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. В первый день нового года доктора перевели в отделение интенсивной терапии. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. В Минздраве страны утверждают, что они не нашли прямой связи между прививкой и возникшей у медика инфекцией.

А в Португалии медицинский работник умерла после того, как ей сделали прививку. По словам отца 41-летней женщины, у нее не было проблем со здоровьем. Медики проведут вскрытие тела чтобы установить причину смерти.

Однако врачи говорят, что побочные эффекты проявляются даже у обычных лекарств. В случае с вакцинами, легкие побочные эффекты считаются нормой.

Обычно это кратковременное повышение температуры тела, головная боль и боль в мышцах. Как правило, все эти побочные эффекты проходят в течение пары дней. На возникновение проблем также влияет состояние здоровья пациентов. Если у человека есть тяжелые хронические болезни или он страдает аллергическими болезнями, то ему, скорее всего, врачи рекомендуют не делать прививку.

Вакцинация в США и ЕС

Сейчас самая массовая вакцинация в мире развернута в США. По данным на 4-е января, в стране привили от коронавируса уже 4,6 млн человек. Речь идет о двух препаратах – Pfizer и Moderna.

Вакцинировать прививкой от Pfizer начали и в странах Евросоюза. В конце декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что к сентябрю 2021 года в ЕС распространят 200 млн доз вакцины. При этом население всех 27 стран Евросоюза больше чем 450 миллионов, а на каждого человека нужно 2 дозы. Позже власти ЕС заявили, что намерены закупить у Pfizer еще 100 млн доз препарата.

Журналисты и эксперты в области здравоохранения подвергли критике власти ЕС за работу с началом вакцинации. Так, немецкий журнал «Шпигель» написал, что из-за непоследовательных действий руководства Евросоюза, страны-участницы могут столкнуться с дефицитом вакцин. По данным журналистов, ЕС слишком поздно одобрили вакцину от Pfizer и вовремя не заключили сделку, которая позволила бы закупить сотни миллионов дополнительных доз.

Несмотря на это, еще в конце ноября 2020 власти ЕС отчитались о заключении шестого контракта на покупку вакцин. Контракты, помимо Pfizer, подписаны с Astra Zeneca, Sanofi-GSK, Johnson&Johnson, Cure Vac и Moderna. Общий объем заказов – почти 2 млрд. доз. Однако в сообщении ЕС не указывалось о сроках поставок этих вакцин.

Кто купит российскую вакцину?

Россия еще летом 2020 одной из первых в мире зарегистрировала свою вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» создан институтом имени Гамалеи совместно с российскими военными.

Разработчик прививки в интервью изданию «Медуза» говорил, что на создание вакцины ушло ровно 14 дней. Такие сжатые сроки объясняются тем, что в основе «Спутника V» использована уже готовая вакцина от MERS – ближневосточного респираторного вируса.

Работает «СпутникV» по уже давно известной науке технологии. Прививка «заражает» человека частью ослабленного вируса, в результате чего образуется иммунитет кCOVID-19. Разработчики говорят, что эффективность препарата 91,4% через 21 день после инъекции, и 95% на 42-й день.

Однако вопросов к российскому препарату много. Вакцина была зарегистрирована после двух стадий испытаний на людях, хотя, по международным нормам, нужно пройти все три фазы. Из-за этого эффективность и безопасность российского препарата подвергли сомнению крупные мировые ученые и авторитетные медицинские журналы.

Сейчас в России до сих пор продолжается третья стадия испытаний, в рамках которой прививку делают тысячам добровольцев. При этом параллельно в стране начали массовую внеклиническую вакцинацию этим же препаратом.

На сайте российской вакцины говорится, что заявки на ее покупку поступили от более чем 50 стран.

При этом США, Канада, Австралия и большинство европейских стран не интересуются российской вакциной и не собираются заключать контракты на ее закупку.

«Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не смогла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не могут закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов», – сказал глава ведомства.

Между тем, турецкие власти закупили уже 50 млн доз вакцины – прививки CoronaVac от китайского производителя Sinovac. Этот препарат сейчас на финальной стадии клинических испытаний. Однако, по словам министра здравоохранения Турции, вакцина не показала серьезных побочных эффектов во время исследований в стране.

В самом Китае препарат от Sinovac зарегистрировали для срочного использования еще летом 2020 года. А к началу зимы в стране этой вакциной привили больше одного миллиона человек. Эту же вакцину намерены закупить власти Украины, Бразилии, Индонезии и т.д.

Нехватка вакцин в бедных странах

Крупнейший мировой рынок для поставки вакцин – Индия. Население страны 1 миллиард 380 миллионов человек. В начале января в стране одобрили две вакцины. Одна из них – от британской компании Astrazeneca. Этот препарат в свой план вакцинации включили также десятки других стран мира, сама Великобритания и государства ЕС. Еще одна одобренная вакцина – препарат «Коваксин», созданный местной фармацевтической компанией Bharat Biotech.

Производитель отчитался о начале третьей стадии испытаний препарата, но никаких данных о ее эффективности не привел. Индийские некоммерческие организации в области здравоохранения призвали медицинского регулятора страны отозвать разрешение на использование препарата «Коваксин».

Если в начале 2020 года страны мира боролись за разработку первой вакцины от коронавируса, то сейчас актуальной стала проблема неравенства. По данным организации People s Vaccine Alliance, самые богатые страны уже закупили основное количество прививок.

В итоге в следующем году минимум в 70 странах мира вакцину сможет получить лишь каждый десятый человек. Об этой же проблеме в конце декабря писало агентство Reuters со ссылкой на документы ВОЗ. По их данным, из-за высокого риска провала программы COVAX (программа вакцинирования от COVID-19 в бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки), миллиарды людей могут остаться без доступа к вакцинам до 2024 года.