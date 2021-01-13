Совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщает РБК. По информации издания, решение принято после доклада главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ведомство планировало создать сверхтяжелую ракету «Енисей» к 2028 году. Эти работы были включены в программу развития отечественной космонавтики до 2030 года. Ракета предназначалась для доставки грузов и космонавтов к Луне. Испытания сверхтяжелой ракеты были запланированы на 2035 год.

8 августа 2019 года президент России Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли поставил задачу вывести сферу на новый уровень качества: «Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной. Некоторое время назад правительству и Роскосмосу я дал ряд поручений, касающихся наращивания орбитальной группировки, создания носителя сверхтяжелого класса, реализации пилотируемой программы, завершения строительства космодрома Восточный».

Тогда глава государства подчеркнул, что «у России есть все необходимые конструкторские, инженерные, технические возможности для реализации этих проектов». Перед этим глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил пересмотреть Федеральную космическую программу 2016−2025 годов для дополнительного финансирования, в том числе для ярких, но не реализуемых по определению проектов. Таких как создание сверхтяжелого носителя для реализации лунной программы.

Амбициозные планы Роскосмоса по «поднятию с колен» российской космической отрасли снова остались на бумаге. Госкорпорация второй год подряд проваливает план по осуществлению космических пусков, подмечает The Insider.

Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса стало дежурно озвучиваемой властями и руководством Роскосмоса задачей, при том, что сверхтяжелый класс для России – весьма сомнительная новация, уверены эксперты. Они отмечают, что целесообразнее в рамках выделенного финансирования не придумывать новые нереализуемые задачи, а сконцентрировать усилия на улучшении качества техники, поскольку продуктивное взаимодействие России с остальным миром в космической сфере закончится вместе с эксплуатацией МКС, и отложить создание и разработку любых новых носителей за исключением «Ангары» – чтобы оправдать потраченные на ее создание двадцать с лишним лет и уже израсходованные, по открытым данным, 160 млрд рублей. В СССР был собственный опыт создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса: ракета Н-1 с 1969 по 1972 год запускалась четыре раза, и все – неудачно, после чего проект свернули. В 1987 и 1988 годах в СССР было произведено два успешных пуска комплекса «Энергия-Буран», но впоследствии пуски прекратились из-за нерентабельности.

Ранее стало известно, что число космических пусков в России упало до минимума за 12 лет. По итогам 2020 года Россия провела 16 запусков – по 7 с космодромов Байконур и Плесецк и по одному с «Восточного» и Куру. Итоговый результат оказался втрое ниже плана, озвученного Роскосмосом в декабре 2019 года (не менее 50 пусков).