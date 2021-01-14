Пять турецких блюд вошли в список самых вкусных и популярных во всем мире, сообщает Ajans Press, ссылаясь на данные TasteAtlas. Ранее издание составило рейтинг самых лучших традиционных блюд мира.

На первом месте в этом списке находится итальянская пицца «Маргарита», на втором – турецкий шашлык «Адана кебаб», а на третьем – японское блюдо из лапши «Рамен».

В упомянутый рейтинг также вошли другие турецкие блюда, такие как фаршированный перец (biber dolması), голубцы (sarma), котлеты (köfte) и донер (döner).

Согласно информации издания, в прессе в течение 2020 года появилось 3 307 новостей, посвященных турецкой кухне.

Адана кебаб – популярное мясное блюдо, готовящееся на вертеле, названо в честь Аданы – одного из самых известных «кебабных» городов страны. Блюдо готовится из баранины и курдючного сала, смешанных вместе с чесноком, луком, паприкой и хлопьями острого красного перца, что придает ему темно-красный цвет и пряный вкус. Вся смесь обычно распределяется на больших и плоских металлических шампурах, а затем обжаривается. После этого жареное мясо традиционно подается на блюде с лепешками, перцем и помидорами или заворачивается в лаваш вместе с салатом, состоящим из петрушки и красного лука.

Ранее популярное в странах Ближнего Востока и Северной Африки блюдо кускус вошло в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по итогам 15-й сессии межправительственного комитета организации.

Соответствующую петицию подали Алжир, Марокко, Мавритания и Тунис еще в 2019 году. Как отмечает Al Jazeera, кускус сплотил даже «заклятых соперников» Алжир и Марокко, которые «отложили в сторону свои разногласия, чтобы отпраздновать официальное включение блюда в список нематериального культурного наследия».