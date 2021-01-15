ПОЛИТИКА
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Сын главы Росгвардии стал владельцем сервиса такси для грузовых перевозок
Роману Золотову, отец которого возглавляет Росгвардию, принадлежат несколько успешных бизнесов и дорогой особняк в Подмосковье
Сын главы Росгвардии стал владельцем сервиса такси для грузовых перевозок
Роман Золотов / Фото: mgfso.ru / Others
15 января 2021 г.

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем компании «Кронверк», которая занимается сервисом-аналогом агрегаторов такси, но в сфере грузовых перевозок, сообщает «Общая газета».

Совладельцем «Кронверка» указана компания «Содружество», владеющая ITM Group. Уже более 15 лет она занимается транспортировкой грузов до нефтяных месторождений. Она же поставляет оборудование для «Роснефти».

В декабре 2020 года Роман Золотов получил в компании долю в 20% через ООО «ВТП Менеджмент», которая специализируется на разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и активно сотрудничает с госкорпорациями «Роснефть» и «Газпромнефть». Наследник Золотова владеет 40% акций «ВТП Менеджмент».

Помимо долей в вышеперечисленных компаниях, Роману Золотову принадлежит часть акций НПО«Квантовые технологии», которое производит реагенты для сточных вод. В прошлом он входил в совет директоров корпорации «Байкал» и получил 50% акций частной охранной организации «Армата».

СМИ утверждают, что многопрофильный предприниматель Роман Золотов владеет особняком в Барвихе, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов. Этот дом Золотов-младший получил в качестве подарка, когда ему было 23, а его отец руководил Службой безопасности президента.

Ранее партнер сына директора Росгвардии по бизнесу Руслан Валитов фигурировал в деле о коррупции: речь идет о передаче взятки в 750 тысяч долларов руководителю главного следственного управления СК России при прокуратуре Дмитрию Довгию.

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