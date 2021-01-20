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Прокурор Татарстана требует запретить труды турецкого богослова Саида Нурси
Второе заседание по рассмотрению иска назначено на 25 января. В 2018 году Европейский суд по правам человека уже устанавливал, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив 15 сочинений Саида Нурси
Прокурор Татарстана требует запретить труды турецкого богослова Саида Нурси
Фото: KazanFirst / Others
20 января 2021 г.

Прокуратура Татарстана добивается запрета 47 наименований книг и книжных серий. В общей сложности иск касается 163 изданий в основном исламского богослова Саида Нурси на турецком, татарском и русском языках. Суд приступил к рассмотрению иска 12 января, второе заседание назначено на 25 января, сообщает ИАЦ «Сова».

Речь в исковом заявлении идет о книгах Саида Нурси на турецком языке, четырех наименованиях книг его авторства на татарском языке и двух – на русском, книге Мэри Велд (Шукран Вахиде) «Ислам в современной Турции» на русском, а также книге на турецком «Аяты и хадисы в «Рисале-и Нур» Кенана Демирташа и «Избранные хадисы из Кутуб ас-Cитта» Джемаля Ушшака (назван в иске Кемалем Уссаком). Прокурор просит признать их экстремистскими материалами, за исключением сур, аятов и цитат из Корана.

Многие тексты Нурси в переводе на русский в РФ уже признаны экстремистскими материалами, как и перевод книги Мэри Велд. В качестве административных ответчиков прокуратура попросила привлечь Накию Шарифуллину, обвиняемую в организации деятельности организации «Нурджулар», и еще семерых жительниц Набережных Челнов, у которых были найдены печатные издания в рамках расследования уголовного дела: Рузалию Камалову, Миннафу Назмиеву, Замзамию Садыкову, Нурсаиму Хадиуллину, Сагодат Хайбуллину, Римму Шабанову и Нурфию Шайдуллину.

В качестве заинтересованных лиц, помимо минюста России, привлечены российские типографии, в которых были напечатаны некоторые из книг, культурно-образовательный фонд «Нуру-бади», духовно-деловой центр «Ислам нуры», а также Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Комиссионную экспертизу по делу проводили специалисты из Набережночелнинского государственного педуниверситета: эксперт-психолог, эксперт-лингвист и эксперт-религиовед.

Однако эксперты ИАЦ «Сова» не считают правомерным запрет трудов Саида Нурси. В целом, отмечают они, его взгляды относят к умеренному течению в исламе, а труды содержат рассуждения о преимуществах ислама перед другими религиями и философскими системами, без каких-либо агрессивных призывов или попыток побудить читателей к насилию, замечают в неправительственной организации «Сова», на которую российские власти пытаются также оказать давление. В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив 15 сочинений Саида Нурси.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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