Прокуратура Татарстана добивается запрета 47 наименований книг и книжных серий. В общей сложности иск касается 163 изданий в основном исламского богослова Саида Нурси на турецком, татарском и русском языках. Суд приступил к рассмотрению иска 12 января, второе заседание назначено на 25 января, сообщает ИАЦ «Сова».

Речь в исковом заявлении идет о книгах Саида Нурси на турецком языке, четырех наименованиях книг его авторства на татарском языке и двух – на русском, книге Мэри Велд (Шукран Вахиде) «Ислам в современной Турции» на русском, а также книге на турецком «Аяты и хадисы в «Рисале-и Нур» Кенана Демирташа и «Избранные хадисы из Кутуб ас-Cитта» Джемаля Ушшака (назван в иске Кемалем Уссаком). Прокурор просит признать их экстремистскими материалами, за исключением сур, аятов и цитат из Корана.

Многие тексты Нурси в переводе на русский в РФ уже признаны экстремистскими материалами, как и перевод книги Мэри Велд. В качестве административных ответчиков прокуратура попросила привлечь Накию Шарифуллину, обвиняемую в организации деятельности организации «Нурджулар», и еще семерых жительниц Набережных Челнов, у которых были найдены печатные издания в рамках расследования уголовного дела: Рузалию Камалову, Миннафу Назмиеву, Замзамию Садыкову, Нурсаиму Хадиуллину, Сагодат Хайбуллину, Римму Шабанову и Нурфию Шайдуллину.

В качестве заинтересованных лиц, помимо минюста России, привлечены российские типографии, в которых были напечатаны некоторые из книг, культурно-образовательный фонд «Нуру-бади», духовно-деловой центр «Ислам нуры», а также Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Комиссионную экспертизу по делу проводили специалисты из Набережночелнинского государственного педуниверситета: эксперт-психолог, эксперт-лингвист и эксперт-религиовед.

Однако эксперты ИАЦ «Сова» не считают правомерным запрет трудов Саида Нурси. В целом, отмечают они, его взгляды относят к умеренному течению в исламе, а труды содержат рассуждения о преимуществах ислама перед другими религиями и философскими системами, без каких-либо агрессивных призывов или попыток побудить читателей к насилию, замечают в неправительственной организации «Сова», на которую российские власти пытаются также оказать давление. В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив 15 сочинений Саида Нурси.