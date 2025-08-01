Турция значительно нарастила экспорт в тюркские страны. Согласно данным Турецкого института статистики (TÜİK), торговля с тюркскими республиками — как в двустороннем формате, так и посредством Организации тюркских государств (ОТГ) — достигла заметных масштабов.
Так, экспорт Турции в Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан, который в первой половине прошлого года составил $4,983 млрд, за аналогичный период текущего года вырос до $5,094 млрд, что является рекордным показателем.
Наибольший объем экспорта пришелся на Казахстан — $1,510 млрд. Далее следует Азербайджан — $1,418 млрд. Экспорт в Узбекистан составил $931,6 млн, в Кыргызстан — $639,4 млн, а в Туркменистан — $594,8 млн.
Импорт из этих стран в Турцию за тот же период составил $4,004 млрд. Таким образом, общий объем внешней торговли между Турцией и тюркскими республиками достиг $9,098 млрд.
Больше всего за отчетный период Турция экспортировала котлы, машины, механические устройства, ядерные реакторы и их части ($1,084 млрд). Далее следуют электрические машины и устройства — $478,3 млн, пластмассы и изделия из них — $264,0 млн, одежда и аксессуары — $263,9 млн, а также автомобили, их запчасти и аксессуары — $235,1 млн.