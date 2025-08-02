Доход Турции от туризма во втором квартале 2025 года достиг рекордных 16,28 миллиарда долларов, увеличившись на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Турецком институте статистики (TÜİK).

Во втором квартале Турцию посетили 16,41 миллиона человек, что на 2% больше, чем годом ранее.

Из общей суммы туристических поступлений наибольшую часть составили личные траты путешественников — более 11,1 миллиарда долларов. Ещё почти 5 миллиардов пришлось на организованные турпакеты. В среднем каждый турист тратил в Турции по 110 долларов в сутки.

По данным TÜİK, турпакеты остались самой затратной статьёй: на них пришлось 31% всех расходов. За ними следуют расходы на питание и напитки — 19,4%, а также международный транспорт — 12,8%. Все три категории показали заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.