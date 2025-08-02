ТУРЦИЯ
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Турция становится магнитом для туристов: рекорд посещаемости и дохода
В Турции зафиксировали рост туристических поступлений на 8,4%. Число иностранных гостей также увеличилось
Турция становится магнитом для туристов: рекорд посещаемости и дохода
Стамбул / AA
2 августа 2025 г.

Доход Турции от туризма во втором квартале 2025 года достиг рекордных 16,28 миллиарда долларов, увеличившись на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Турецком институте статистики (TÜİK).

Во втором квартале Турцию посетили 16,41 миллиона человек, что на 2% больше, чем годом ранее.

Из общей суммы туристических поступлений наибольшую часть составили личные траты путешественников — более 11,1 миллиарда долларов. Ещё почти 5 миллиардов пришлось на организованные турпакеты. В среднем каждый турист тратил в Турции по 110 долларов в сутки.

По данным TÜİK, турпакеты остались самой затратной статьёй: на них пришлось 31% всех расходов. За ними следуют расходы на питание и напитки — 19,4%, а также международный транспорт — 12,8%. Все три категории показали заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Согласно тем же данным, общее число туристов за первые шесть месяцев 2025 года достигло 26,3 миллиона человек, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главным достижением стало то, что доход от туризма за первое полугодие достиг исторического максимума — 25,8 миллиарда долларов, что на 7,6% превышает показатели прошлого года. Это самый высокий показатель шестимесячного туристического дохода за всю историю Турецкой Республики.

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