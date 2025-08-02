Доход Турции от туризма во втором квартале 2025 года достиг рекордных 16,28 миллиарда долларов, увеличившись на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Турецком институте статистики (TÜİK).
Во втором квартале Турцию посетили 16,41 миллиона человек, что на 2% больше, чем годом ранее.
Из общей суммы туристических поступлений наибольшую часть составили личные траты путешественников — более 11,1 миллиарда долларов. Ещё почти 5 миллиардов пришлось на организованные турпакеты. В среднем каждый турист тратил в Турции по 110 долларов в сутки.
По данным TÜİK, турпакеты остались самой затратной статьёй: на них пришлось 31% всех расходов. За ними следуют расходы на питание и напитки — 19,4%, а также международный транспорт — 12,8%. Все три категории показали заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туризм за полгода принёс стране рекордные 25,8 миллиарда долларов
Согласно тем же данным, общее число туристов за первые шесть месяцев 2025 года достигло 26,3 миллиона человек, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Главным достижением стало то, что доход от туризма за первое полугодие достиг исторического максимума — 25,8 миллиарда долларов, что на 7,6% превышает показатели прошлого года. Это самый высокий показатель шестимесячного туристического дохода за всю историю Турецкой Республики.