Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян с дочерьми находится в России с частным визитом. Однако пока в Ереване раздумывают, как восстанавливать экономику страны, жена главы кабмина ведет в российской столице роскошный образ жизни, посещая престижные бутики и рестораны, пишет Рolitik.am.

«На этот раз Москва открывается для Анны Акопян и ее детей уникальным образом. Возможно, последние и раньше были в этом городе, но сейчас они здесь в качестве элитарных гостей, которые посещают самые дорогие рестораны и гостиницы, ходят в сопровождении телохранителей и под завистливые взоры обычных граждан», – пишут армянские СМИ.

Журналистов интересовала цель поездки семейства, а также то, как им удалось ее совершить – ведь РФ не принимает иностранцев в связи с коронавирусными ограничениями. По данным местных СМИ, она занимается оформлением российского гражданства. «Это частный визит, нет и речи о гражданстве, приобретении жилья. Смешно, когда говорят, что Анна Акопян, Мариам и Шушан Пашиняны поехали в Москву для того, чтобы выбрать дом. Эта новость доходит до абсурда. Думаю, не Шушан Пашинян должна была ехать в Москву для того, чтобы выбрать дом», – так ответил на вопросы журналистов Грачья Акопян, брат жены премьера.

Общественность Армении и диаспору в Москве возмутило то, что Акопян и ее дочери, проживающие в гостинице Ararat Park Hyatt Moscow, отпраздновали Старый Новый год в премиальном ресторане «Пушкин», в то время как страна приходит в себя после потерь в Карабахской войне. Семью Пашиняна охраняли многочисленные сотрудники безопасности, и, по словам армянской прессы, «ее обслуживал весь состав посольства Армении в России».

Празднование Старого Нового года сопровождалось распитием шампанского Veuve Clicquot, стоимость которого превышает 340 долларов, и двух бутылок вина Chateau Margaux – более 1900 долларов за бутылку.

Ранее резонанс в СМИ вызвалиоткровения бывшего начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна, рассказавшего о том, что причиной его отставки стало сделанное в адрес супруги Пашиняна замечание. «Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут и выругаться матом, и ее присутствие нежелательно. После этого меня вызвали в Ереван», – сказал генерал-полковник. После инцидента ему запретили возвращаться в Нагорный Карабах, сфальсифицировав результаты его медобследования, писали местные СМИ.