Независимый сенатор США Берни Сандерс обвинил Израиль в блокаде сектора Газа и гибели детей от голода. По его словам, американские поставки оружия способствуют этой политике.

В видеообращении, опубликованном в социальной сети X, Сандерс напомнил, что Израиль в течение 11 недель полностью блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу — еды, воды и медикаментов. Он подчеркнул, что даже после давления со стороны мирового сообщества объемы поставок остаются минимальными и не покрывают потребности населения.

«В результате этих бесчеловечных действий в Газе население страдает от массового недоедания. Десятки детей умерли от голода», — заявил сенатор.

«С начала израильских атак в Газе погибли около 60 тыс. человек, более 140 тыс. получили ранения. 60% погибших — женщины, дети и пожилые. Более 90% жилых домов разрушены, сотни школ стерты с лица земли, система здравоохранения разрушена, и сектор остается без электричества», — заявил Сандерс.