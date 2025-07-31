ВОЙНА В ГАЗЕ
Сандерс: американские налоги идут на убийство детей в Газе
Берни Сандерс обвинил власти США в финансировании блокады сектора Газа, которая привела к массовому голоду и гибели детей
Берни Сандерс / Reuters
31 июля 2025 г.

Независимый сенатор США Берни Сандерс обвинил Израиль в блокаде сектора Газа и гибели детей от голода. По его словам, американские поставки оружия способствуют этой политике.

В видеообращении, опубликованном в социальной сети X, Сандерс напомнил, что Израиль в течение 11 недель полностью блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу — еды, воды и медикаментов. Он подчеркнул, что даже после давления со стороны мирового сообщества объемы поставок остаются минимальными и не покрывают потребности населения.

«В результате этих бесчеловечных действий в Газе население страдает от массового недоедания. Десятки детей умерли от голода», — заявил сенатор.

«С начала израильских атак в Газе погибли около 60 тыс. человек, более 140 тыс. получили ранения. 60% погибших — женщины, дети и пожилые. Более 90% жилых домов разрушены, сотни школ стерты с лица земли, система здравоохранения разрушена, и сектор остается без электричества», — заявил Сандерс.

Он напомнил, что США направили Израилю десятки миллиардов долларов военной помощи.

«Иными словами, наши налоги и наше оружие поддерживают эту жестокость. Американский народ не хочет, чтобы его налоги использовались для того, чтобы обрекать детей в Газе на голод», — сказал Сандерс.

Сенатор пообещал добиваться прекращения поставок вооружений Израилю и оказывать давление на правительство США в Сенате.

