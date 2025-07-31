Международная высокоуровневая конференция по Палестине в штаб-квартире ООН завершилась демонстративным объединением 130 стран против израильской политики. Мероприятие, прошедшее с 28 по 30 июля, приняло два ключевых документа — «Нью-Йоркский призыв» и «Нью-Йоркскую декларацию», призывающих к признанию палестинского государства.
Особое внимание привлекло отсутствие на конференции Израиля и США, что фактически превратило мероприятие в антиизраильскую коалицию. Организаторами выступили Франция, Саудовская Аравия, Турция и другие страны.
«Геноцид, совершаемый Израилем в Газе, является черным пятном в международном порядке», — заявил заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз.
Он призвал страны, не признавшие Палестину, сделать этот шаг: «В этом контексте мы с удовлетворением воспринимаем все последние шаги в направлении признания. Помимо этих неотложных политических шагов, мы также должны помогать палестинскому руководству в развитии его институционального потенциала любыми возможными способами».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в процессе достижения двухгосударственного решения «достигнута точка перелома». «Создание государства для палестинцев — это не награда, а право, — подчеркнул он. — Газа катится в пропасть, где одна катастрофа сменяет другую».
Гутерриш также критически высказался об израильской политике: «Мы должны отвергнуть ложную дилемму между созданием палестинского государства и безопасностью Израиля. Мы должны признать, что оккупация не приносит безопасности. Если законные опасения Израиля в сфере безопасности должны восприниматься всерьез, то права палестинского народа также должны быть восприняты с такой же серьезностью».
Пятнадцать государств, включая Австралию, Канаду, Францию и Испанию, подписали «Нью-Йоркский призыв» с требованием к другим странам признать Палестину. «В качестве ключевого шага на пути к двухгосударственному решению, страны, которые уже признали Государство Палестина, либо выразили волю к признанию или дали положительную оценку этому процессу, призывают все остальные государства присоединиться к данному призыву», — говорится в документе.
Великобритания и Канада объявили о планах в ближайшее время официально признать Государство Палестина. Вторая декларация, поддержанная Турцией, шестнадцатью странами, ЕС и Лигой арабских государств, содержит жесткое осуждение израильских действий в Газе и требование немедленного прекращения войны.