Международная высокоуровневая конференция по Палестине в штаб-квартире ООН завершилась демонстративным объединением 130 стран против израильской политики. Мероприятие, прошедшее с 28 по 30 июля, приняло два ключевых документа — «Нью-Йоркский призыв» и «Нью-Йоркскую декларацию», призывающих к признанию палестинского государства.

Особое внимание привлекло отсутствие на конференции Израиля и США, что фактически превратило мероприятие в антиизраильскую коалицию. Организаторами выступили Франция, Саудовская Аравия, Турция и другие страны.

«Геноцид, совершаемый Израилем в Газе, является черным пятном в международном порядке», — заявил заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз.

Он призвал страны, не признавшие Палестину, сделать этот шаг: «В этом контексте мы с удовлетворением воспринимаем все последние шаги в направлении признания. Помимо этих неотложных политических шагов, мы также должны помогать палестинскому руководству в развитии его институционального потенциала любыми возможными способами».