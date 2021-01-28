«2021 год станет новой эрой успехов Турции и Великобритании», – так многообещающе охарактеризовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возможности подписанного 29 декабря Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.

Как известно, церемония подписания документа состоялась в Анкаре при участии министров торговли двух стран. Соглашение призвано обеспечить беспрепятственное движение товаров между странами с 1 января 2021 года, когда Великобритания перестала входить в единый рынок ЕС.

Турции необходимо было добиться отдельного соглашения с Британией после ее выхода из сообщества. Документ, по сути, продлевает действие нынешних правил торговли между двумя странами, предполагающих отсутствие таможенного контроля.

Президент Эрдоган не случайно назвал договор «самым важным соглашением» со времен подписания торгового соглашения Турции с Евросоюзом в 1995 году. Дело в том, что Великобритания является вторым после Германии торговым партнером Турции. Товарооборот между двумя странами в докоронавирусный 2019 год составил более $ 16 млрд, а за январь и октябрь 2020 года – $13,5 млрд.

Основой экспорта Турции в Великобританию являются золотые изделия, товары швейной и текстильной промышленности, электрическое оборудование, изделия из железа и стали и пр. Как заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан, без ЗСТ около 75% турецкого экспорта могло попасть под пошлины.

В свою очередь, в импорте из Британии преобладают дизельные, полудизельные двигатели, автомобили, ломы черной металлургии. В Департаменте международной торговли Британии отмечают, что соглашение обеспечит преференции для 7600 британских предприятий, экспортирующих в Турцию машины, железо и сталь. А по словам секретаря по международной торговле Соединенного Королевства Элизабет Трасс, благодаря ЗСТ в стране сохранятся тысячи рабочих мест.

Британская поддержка Анкары

Между тем, усиление турецко-британского сотрудничества затрагивает не только вопросы торговли и экономики. Тесные политические связи нынешних властей Турции и Великобритании возникли еще задолго до подписания соглашения о Зоне свободной торговли.

Британия, еще будучи в составе ЕС, была традиционным союзником Анкары и ключевым сторонником ее вступления в Европейский Союз. Так, в 2010 году британский премьер Дэвид Кэмерон сообщил о недовольстве страны медленными темпами переговоров о членстве Турции в ЕС.

Лондон также поддерживал усилия Турции в борьбе с так называемым ДЕАШ (ИГИЛ) и раскритиковал попытку военного переворота в 2016 году. Власти Туманного Альбиона назвали ее «нападением на демократию в Турции», в то время как другие государства ЕС не выразили такой поддержки турецкому народу.

С начала референдума по Brexit в 2016 году Великобритания все чаще отклоняется от позиции стран-членов ЕС. Хотя Соединенное Королевство присоединилось к эмбарго европейских стран на продажу оружия Турции во время контртеррористической операции «Источник мира» в 2019 году против террористической группировки ОНС, связанной c РПК, Лондон подчеркнул, что ограничения касаются только оружия для использования в Сирии. В прошлом году Великобритания не примкнула к ряду европейских государств во главе с Францией, которые противостоят Турции в бассейне Восточного Средиземноморья и в конфликте вокруг Ливии.

В Лондоне склонны считать, что роль Турции в регионе отвечает интересам Британии. На фоне нестабильности в ряде стран Ближнего Востока, вызванной «арабской весной», турецкое государство является единственным надежным и предсказуемым союзником Англии. Британские политики также осознают, что восстановление мира в Сирии или Ливии не может происходить без участия Турции. Ведь Анкара имеет исторический опыт сотрудничества с арабским миром, культурную и ментальную близость с ним. А демократические традиции Турции, ее экономическая мощь (страна входит в 20-ку стран с развитой экономикой) и стабильность являются залогом сотрудничества с западными странами, и с Британией, в частности.

TF-X– свой истребитель пятого поколения

В 2017 году представители британской оборонной компании BAE Systems и турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) подписали соглашение на сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов в целях разработки первого в истории турецкого истребителя пятого поколения TF-X. TF-X должны заменить F-16 и состоять в воздушном флоте совместно с F-35.

В военно-промышленном комплексе Турции уже сейчас понимают, что на фоне успешного использования в Ливии, Сирии и Карабахе турецких беспилотников (легендарных «Байрактаров») противники активно разрабатывают систему их блокирования за счет применения средств радиоэлектронной борьбы. В ответ турецкие военные инженеры предлагают усилить управление беспилотниками непосредственно в воздухе. Вот почему разрабатывается вариант нового истребителя пятого поколения с двумя пилотами: один будет отвечать за управление боевой машиной, второй пилот будет контролировать БПЛА.

Британская BAE Systems является мировым лидером в проектировании, производстве и обслуживании истребителей. Специалисты компании принимают участие в технической экспертизе турецкой программы по созданию истребителя пятого поколения.

Предполагается, что сотни авиаинженеров из Турции и Великобритании будут совместно разрабатывать TF-X, поддерживая партнерские отношения и осуществляя обмен опытом и технологиями в рамках реализации проекта. Поскольку Турция не новичок в области военной авиации (Анкара участвовала в программе F-35, а сборку F-16 производили в Турции), ее амбициозные планы вызывают пристальное внимание во всем мире.

Турция – «энергетические ворота» ЕС

С диверсификацией поставок энергоносителей в Европу возросло значение Турции как ключевого государства-транзитера. При этом стоит отметить, что здесь немалую роль играет британский капитал. В частности, британская нефтяная компания BP (British Petrolium) имеет 12 % акций в проекте TANAP (газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе) и 20% Трансадриатического газопровода для транспортировки природного газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу.

Таким образом, энергетика в руках Турции становится важнейшим инструментом давления на страны Европейского союза. Анкара постепенно обретает роль «южных энергетических ворот» в ЕС, поскольку имеет три источника поставок трубопроводного газа (Россия, Азербайджан и Иран), а также четыре терминала по импорту СПГ. Окончательный пасьянс страны с большими энергетическими возможностями сложился в августе 2020 года, когда Эрдоган объявилоб открытии крупнейшего в истории Турции месторождения природного газа (объемом 320 млрд кубометров).

Турецкий след в правительстве Великобритании

В Турции с энтузиазмом было встречено назначение Бориса Джонсона на должность премьера. И одна из неожиданных причин – турецкие корни Джонсона, которые он не скрывает. Британский премьер является правнуком известного османского общественного деятеля начала XX века Али Кемаля.

Кемаль был около трех месяцев министром внутренних дел в правительстве Дамат Ферид-паша, великого визиря Османской империи. Он был убит толпой во время войны за независимость. После этого его сын Осман Али бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона.

Негласный альянс

Великобритания действительно может рассматривать Турцию как полезного союзника в своем стремлении возродить свою былую независимую от ЕС внешнюю политику. Лондон заинтересован в сохранении военного присутствия на острове Кипр, который дрейфует в сторону Парижа и вступает в конфронтацию с Анкарой.

Великобритания могла бы воспользоваться ролью Турции в Ливии. Военная помощь Анкары не позволила мятежному генералу Хафтару свергнуть международно признанное правительство национального согласия (ПНС). Поддержка Великобританией Турции способствовала бы укреплению мира в этой раздираемой гражданской войной стране. Даже содействие усилиям Турции на дипломатическом уровне помогло изменить баланс сил в Ливии, где Анкара в одиночку противостоит Франции, Египту, России и ряду других стран.

Британо-турецкий союз из гипотетического суждения перешел в реальное взаимодействие в ноябре 2020 года. Именно представители Великобритании заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН по Карабаху, согласованной сопредседателями Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция, США). Лондон явно поддержал Турцию и ее союзника Азербайджан.

Документ фактически призывал Баку прекратить военные операции по возвращению оккупированного Арменией Карабаха. Ереван возлагал большие надежды на соответствующую резолюцию. Но из-за блокирования со стороны Британии она не была принята.