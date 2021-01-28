В Ростове-на-Дону состоялось второе заседание Южного окружного военного суда по делу журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщает ТАСС. Он повторно не признал свою вину во вменяемом ему преступлении.

«Когда следствие утверждает, что я объединился с некими лицами и вступил в определенные террористические организации, указывая название этих террористических организаций, а потом во всех томах этого дела эти организации не упоминая, то мне не понятно, каким образом я должен защищаться от этого обвинения», – сказал Гаджиев.

Журналист также обратил внимание суда на то, что в уголовном деле нет данных, на которые должно было бы опираться обвинение: например, реквизиты банковского счета, на который он якобы перевел средства на финансирование запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Два других фигуранта дела, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов, также подтвердили, что вину в финансировании терроризма они отрицают.

Гаджиев был задержан в июне 2019 года в Махачкале за «участие в деятельности террористических организаций». Сам журналист утверждает, что ни к какой противоправной деятельности не причастен. В его поддержку выступаютмногочисленные правозащитники и коллеги: организация «Мемориал» объявила Гаджиева политическим заключенным, а Amnesty International – узником совести. Дело вызвало общероссийский резонанс, став в один ряд с громкими процессами против других сотрудников СМИ.