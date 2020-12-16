Абдулмумина Гаджиева включили в список репрессированных журналистов
ПОЛИТИКА
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Абдулмумина Гаджиева включили в список репрессированных журналистовКомитет по защите журналистов составил список сотрудников СМИ, находящихся в заключении. Больше всего арестованных – в России, среди них редактор дагестанского «Черновика» Абдулмумин Гаджиев
Фото: Радио «Свобода» / Others
16 декабря 2020 г.

По состоянию на 1 декабря 2020 года, в заключении находятся 274 журналиста, 10 из них – граждане России. В частности, в список, составленный Комитетом по защите журналистов (КЗЖ), включен редактор отдела религии независимой дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, пишет «Кавказский Узел».

Уже пять лет число преследуемых журналистов не опускается ниже 250. В этом году побит рекорд с самого начала наблюдений с 1990-х гг. «Это возмутительно и ужасно, что мы являемся очевидцами заключения рекордного количества журналистов в разгар глобальной пандемии», – заявил исполнительный директор международной организации Джоэл Саймон.

Редактора газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев арестован в июне 2019 года в Махачкале за «участие в деятельности террористических организаций». Сам журналист утверждает, что ни к какой противоправной деятельности не причастен. В его поддержку выступают многочисленные правозащитники и коллеги.

«Российские власти должны немедленно освободить Гаджиева и прекратить преследования против уже достаточно настрадавшейся газеты «Черновик» и ее журналистов», – заявила координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. Также за освобождение Гаджиева высказались глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, представители Союза журналистов России, организаций «Репортеры без границ» и Human Rights Watch.

Помимо Абдулмумина Гаджиева, под стражей до сих пор находятся бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов, обвиненный в государственной измене, и три журналиста из аннексированного РФ в 2014 году Крыма: Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Ремзи Бекиров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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