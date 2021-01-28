В то время как Россия пытается наладить диалог между Азербайджаном и Арменией, депутат Госдумы Виталий Милонов разжигает ненависть между народами. Такое мнение выразил известный журналист и политик Максим Шевченко в беседе с изданием «Москва-Баку» в ответ на антиазербайджанские высказывания парламентария, сделанные армянскому каналу.

«Я считаю, что Милонов должен быть лишен депутатского статуса как человек, разжигающий межнациональную ненависть в нашей стране. Он, депутат Государственной Думы, причем представитель партии власти, оскорбляет тюрок, являющихся значительной частью коренного населения Российской Федерации. Милонов говорит о тюркском народе в таких оскорбительных тонах, как, наверное, нацисты говорили о евреях, говорит как о «бродягах». Я никогда не призываю к суду и к аресту кого-то, но должную политическую оценку своих высказываний этот человек должен получить», – заявил Шевченко.

По его мнению, слова Милонова противоречат позиции президента России, так как «мы видим, как Владимир Путин по-братски относится к Ильхаму Алиеву, как по-дружески – к Реджепу Тайипу Эрдогану».

«Россия много сделала для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то время как Россия пытается усилиями президента Путина, Сергея Лаврова наладить диалог между Азербайджаном и Арменией, появляется такой провокатор и разжигает ненависть между народами. Мне кажется, либо человек сошел с ума, либо он закоренелый преступник и злодей», – отметил журналист. Характеристики, которые Милонов использовал, описывая свое отношение к азербайджанскому народу, он назвал такими,«на которые армянские нацисты даже не решаются».

Комментируя заявления российского депутата о якобы «уничтожении» Азербайджаном культурных, религиозных объектов в Карабахе, Шевченко выразился так: «Мы видели, кто уничтожал культурно-исторические, религиозные объекты в Карабахе. Мы видели, кто уничтожал, взрывал кладбища, перепахивал их, кто уничтожал древние мечети. Мы видели это прекрасно».

Журналист подчеркнул, что сказанное Милоновым является противозаконным поступком: «Один только вопрос: а сама партия власти как относится к этим высказываниям?». Максим Шевченко также назвал абсурдными оценочные категории Милонова, в которых есть некая «ось добра» – якобы союз России и Армении – и «ось зла». «Может, Милонов просто член подпольной нацистской организации?», – заключает эксперт и подчеркивает: такие высказывания – «это высказывания не политика, а человека, выходящего за рамки политики».