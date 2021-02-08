Стоимость электроэнергии в России выросла до максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса, пишет «Коммерсант», опираясь на данные ассоциации «Совет рынка».

Катализатором роста цен стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 миллиардов рублей. Так, в европейской части страны и на Урале рост составил 3,4% – до 2,54 тысяч руб. за 1 МВт ч. При этом в Сибири этот показатель составил 0,6%, стоимость поднялась до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт ч.

Одноставочная цена формируется из двух показателей: цены мощности поставок электроэнергии (готовность поставить энергию в сеть) и стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами). Эти два показателя имели разнонаправленную динамику: электроэнергия в течение года серьезно подешевела, а мощность – подорожала, сообщает издание.

Партнер KPMG (одна из аудиторских компаний Большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC) в России и СНГ Василий Савин отметил, что одной из причин падения цены на РСВ стало уменьшение спроса в Единой энергосистеме на 2,3%, а также напомнил об увеличении объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и росте выработки ГЭС.

Промышленность недовольна растущими при низком спросе ценами. «Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики: рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей», – прокомментировали ситуацию в «Сообществе потребителей энергии».

Ранее представитель Fingrid Юсси Юринсало сообщал о том, что Финляндия может полностью отказаться от поставок электроэнергии из России. По его словам, на сегодняшний день поставки осуществляются по четырем линиям, три из которых крайне старые и нуждаются в ремонте.