Словакия вновь угрожает наложить вето на очередной, 18-й по счету, пакет санкций ЕС против Москвы. Премьер-министр страны Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит документ, если Еврокомиссия не предоставит достаточные гарантии компенсаций возможного ущерба от прекращения закупок российского газа.

Об этом он заявил после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которые, по его словам, прошли «чрезвычайно трудно». Фицо отметил, что окончательное решение может быть принято уже во вторник — в день заседания глав МИД ЕС, где ожидается голосование по санкциям.

«Мы хотим решить этот вопрос ко вторнику, поскольку напряженность растет со всех сторон», — сказал глава словацкого кабмина. Он подчеркнул, что отказ от российского газа вызовет рост цен на энергоносители и ослабит конкурентоспособность страны.

Фицо призвал Евросоюз принять меры по компенсации возможного экономического ущерба. В частности, он потребовал финансовую поддержку для домохозяйств и предприятий, а также снижение затрат на транзит. Кроме того, премьер настаивает на юридических гарантиях на случай судебных исков со стороны «Газпрома» на сумму 16 млрд евро. Словакия имеет действующий контракт с российской компанией до 2034 года.

С июня Братислава блокирует принятие нового пакета санкций, который включает полный отказ от импорта российского газа с 2028 года. В настоящее время Словакия остается одной из немногих стран ЕС, продолжающих прямые закупки у России. Газ поставляется по маршруту «Турецкий поток» через территорию Венгрии и составляет около половины всего объема импорта страны.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также заявлял, что Братислава требует 20 млрд евро компенсации в случае возникновения судебных разбирательств, связанных с нарушением контракта с «Газпромом».