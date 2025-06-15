Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком обострение между Израилем и Ираном. По словам турецкого лидера, начавшиеся с израильских ударов по Ирану боевые действия представляют серьезную угрозу региональной безопасности, и Ближний Восток «не может позволить себе еще одну войну».

Президент Эрдоган подчеркнул: действия израильского правительства во главе с Биньямином Нетаньяху превращаются в угрозу мировой стабильности. Он обратил внимание на символичность момента: атаки произошли накануне шестого раунда ядерных переговоров, что вызывает серьезные вопросы.

По словам Эрдогана, Турция рассматривает переговоры как единственный путь решения иранского ядерного вопроса. Он добавил также, что внимание международного сообщества не должно быть отвлечено от происходящего в Газе, где, по его выражению, Израиль совершает геноцид.