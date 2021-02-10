Команда специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представила отчет об итогах поездки в Ухань, где в 2019 году был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом человека, сообщает ТАСС. ВОЗ утверждает, что COVID-19 не мог быть искусственно создан в лаборатории.

Делегация прибыла в Китай 14 января 2021 год, спустя более года после первой вспышки – власти КНР тормозили въезд под разными предлогами. Эксперты в течение нескольких недель пытались установить происхождение вируса SARS-CoV-2: они посетили ряд объектов, в том числе и рынок морепродуктов Хуанань – его считают источником коронавируса. Помимо этого, специалисты побывали в инфекционных больницах и Уханьском институте вирусологии.

«Не было сообщений о том, что этот вирус или другой, тесно связанный с ним, изучался в какой-либо лаборатории в мире. Кроме того, мы изучили лабораторию в Уханьском институте вирусологии; очень маловероятно, что из такого места могла произойти утечка», – заявил глава делегации, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

По его словам, версия о том, что очагом вируса является именно Ухань, подтвердилась, но конкретная точка – отнюдь не рынок Хуанань: первый случай COVID-19 в Ухани зафиксировали 8 декабря 2019 года, а первый связанный с рынком – только 12 декабря. Доказательств вспышек инфекции до декабря 2019 года в городе или за его пределами обнаружить не удалось.

Эксперты нашли свидетельства животного происхождения вируса. «Соответствующие данные свидетельствуют о том, что вирус может происходить от естественного хозяина-переносчика. Но Ухань не является местом, где летучие мыши собираются в больших количествах, поэтому в самом начале вспышка в Ухане вряд ли произошла в результате передачи вируса людям от летучих мышей, но, возможно, распространение было вызвано другими животными», – сказал Эмбарек.

Вирусолог Марион Купманс отметила, что на уханьском рынке продавались животные, которые предположительно или точно восприимчивы к коронавирусу: кролики, хорьки, барсуки, бамбуковые крысы. При этом эксперты ВОЗ считают возможной и другую версию распространения SARS-CoV-2 – через замороженные продукты.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Однако, китайские власти первоначально отказывались выдавать визы специалистам.

Версии о том, что COVID-19 был создан в Китае, а оттуда случайным или намеренным образом распространился по всему миру, появились еще в начале пандемии. Экс-президент США Дональд Трамп и бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео говорилио наличии доказательств разработки вируса в Институте вирусологии в Ухани. КНР все обвинения отвергает.