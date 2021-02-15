В США начали разработку новой ракеты, которая способна уничтожить позиции ЗРК С-400. Пока эксперименты американских военных с разработкой противорадиолокационных ракет воздушного базирования не увенчались успехом: в рамках тестирования прототипов оказалось, что самолет-носитель будет находиться в зоне поражения российских С-400 прежде, чем сможет произвести пуск, сообщает портал Avia.Pro.

В связи с этим Вашингтон решил оснастить свои тактические ракетные комплексы «HIMARS» противорадиолокационной ракетой большой дальности.

Как отмечает издание, о разработке Precision Strike Missile стало известно около года назад. Они способны наносить удар на дистанциях до 500 километров, при этом сама ракета должна будет лететь на небольшой высоте, а комплекс сможет производить одновременный пуск сразу нескольких ракет, что усложнит перехват. Тем не менее, в ближайшее время Пентагон планирует подписать контракт на поставку 30 ракет Precision Strike Missile для проведения испытаний.

«Ключевым преимуществом США в использовании тактических наземных ракетных комплексов станет их мобильность, при этом вероятность потери самих комплексов будет сравнительно небольшой – после пуска ракеты последние могут удалиться на безопасную дистанцию», – утверждают авторы публикации.

При этом, по мнению некоторых экспертов, позиционные районы С-400 постоянно прикрываются средствами ПВО малой и средней дальности, которые с практически 100% вероятностью перехватят ракету на дистанции до 40-100 километров.