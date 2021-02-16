Между тем, все зависит от сроков вакцинации большей части населения. Ведь чем больше людей привьются, тем сильнее будет коллективный иммунитет от вируса и тем меньше будет необходимости в ограничениях. Как ни крути, вакцинация касается всех нас. И мы попробуем разобраться во всех тонкостях и подводных камнях, связанных с нею.

Почему Турция предпочла китайскую вакцину?

Любопытный факт: на днях стало известно о подписании договора между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) с ведущим турецким фармацевтическим предприятием по производству вакцины «Спутник V» в Турции. Уже начат процесс трансфера технологии.

Турция, как одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Ближнего Востока, развернула массовую вакцинацию в середине января.

В настоящее время вакцинация проводится продуктом китайской компании Sinovac Biotech. Уже поступили первые 3 млн доз вакцины Sinovac из контрактных 50 миллионов. Китайские фармацевтические компании являются первопроходцами в регионе Ближнего Востока.

Фахреттин Коджа разъяснил, что Sinovac имеет солидный послужной список в производстве инактивированных вакцин, которые Турция считает более предпочтительными по сравнению с технологией мРНК-вакцин, разработанной Pfizer и Moderna. Коджа отметил, что инактивированные прививки «более естественны и безопасны».

Кроме того, вакцины Pfizer и Moderna требуют дорогостоящего обращения в холодовой цепи, в отличие от китайского продукта. Минздрав отметил, что Турция не будет платить за Sinovac, если вакцина ей «не понравится».

Между тем, президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о личных переговорах с генеральным директором немецкой компании BioNTech – разработчика вакцин на основе мРНК. Оба соучредителя BioNTech имеют турецкие корни. Минздрав подтвердил, что Турция пытается закупить вакцины Pfizer-BioNTech к апрелю 2021 года, когда страна надеется развернуть вакцины отечественной разработки.

Однако уровень доверия к китайской вакцине может стать проблемой. Результаты опроса Ipsos Turkey показали, что прививке Sinovac доверяют только 11% респондентов – и это самый низкий показатель. Лучший результат у Pfizer-BioNTech – 41%. Генеральный директор Ipsos Turkey Сидар Гедик сказал: «Чтобы побудить граждан получить китайскую вакцину, ее эффективность следует обосновать научными данными».

Создание собственной вакцины: слухи или правда?

В декабре в Анкаре состоялась конференция, посвященная разработке вакцин и лекарств. Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк объявил, что четыре вакцины, разработанные в стране, успешно прошли испытания на животных и направляются на вторую фазу клинических исследований.

Платформа для разработки лекарств и вакцин против COVID-19 была создана еще в первые дни пандемии. Платформа работает под контролем Государственного совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBITAK). Вакцина «ERUCOV-VAC», разработанная учеными из Университета Эрджиес, перешла в фазу испытаний на людях в ноябре.

Варанк сообщил, что в настоящее время исследователи работают над 9 проектами по разработке лекарств и 8 проектами по вакцинам. Министр также отметил, что Турция увеличила свои мощности по производству вакцин: три турецкие фирмы могут похвастаться производством 160 миллионов доз вакцин.

Как проходит вакцинация?

14 января в Турции стартовала массовая вакцинация. Президент Турции привился от COVID-19 перед телекамерами, дабы рассеять любые сомнения общественности в эффективности прививки. Днем ранее вакцину ввели министру здравоохранения Фахреттину Коджа.

За первую неделю кампании прививки получили более 1 миллиона человек. Эксперты называют эту цифру успешной, а темп вакцинации – самым быстрым в мире.

Вакцинация проводится в 2 этапа: вторую дозу вводят через 28 дней после первой. Для граждан эта процедура бесплатна.

Прививки вводят в Центрах семейного здоровья, где человек зарегистрирован. В случае, когда гражданин не может связаться со своим семейным врачом, он будет направлен в ближайшее отделение семейной медицины.

Кто в приоритете?

Министерство здравоохранения разработало дорожную карту еще до прибытия вакцины в страну. Было решено, что первыми будут привиты медицинские работники. Правительство поручило вакцинировать более 70 000 медиков по всей стране, и Министерство здравоохранения тщательно отслеживает этот процесс.

Порядок вакцинации населения можно представить так: - медицинские работники - люди, находящиеся в домах престарелых - военнослужащие, полиция, жандармерия, судебный персонал, заключенные и чиновники - граждане старше 65 лет - граждане старше 50 лет и имеющие хронические заболевания

Далее прививки будут выполнены остальным группам населения.

Профессор Мустафа Некми Ильхан, член Научно-консультативного центра по коронавирусу, сообщил, что предыдущий опыт страны в проведении вакцинации помог быстро наладить нынешнюю прививочную кампанию, в том числе быстро вакцинировать медицинских работников. «Турции удалось ликвидировать полиомиелит в 1998 году и почти искоренить оспу в начале 2000-х с помощью кампаний вакцинации», – сказал он.

Минздрав использует общенациональную систему отслеживания вакцин (САР). Система помогает учитывать, сколько людей получили прививки, контролировать статус вакцин и их правильное хранение. Каждая доза помечена уникальным идентификационным номером и QR-кодом. Власти могут выявить и отозвать партию вакцины, если ее качество вызовет сомнения.

Побочные эффекты вакцинации: распознать и обезвредить

Министерство здравоохранения опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать при возникновении постпрививочных реакций. Возможные побочные эффекты:

- Боль, отек или покраснение в области инъекции: необходимо приподнять руку и приложить холод. Можно использовать обезболивающие, содержащие парацетамол - Усталость: рекомендуется отдыхать, принимать больше жидкости - Повышение температуры, озноб: отдых, обильное питье, возможно применение парацетамола - Головная боль: можно использовать обезболивающие, содержащие парацетамол - Боль в мышцах, суставах: покой, обезболивающие, содержащие парацетамол - Рвота, диарея: обеспечить достаточный прием жидкости; в случае обильной рвоты необходимо обратиться в медицинское учреждение, чтобы избежать обезвоживания

Все побочные реакции будут регистрироваться в электронном виде, а также тщательно отслеживаться и оцениваться.

Вакцинация и перспективы для туризма

Представители туристического сектора Турции обратились к правительству с просьбой включить работников сферы туризма в программу вакцинации от COVID-19.

Ферит Тургут, председатель Средиземноморского регионального представительства TÜRSAB, сообщил, что внимательно следит за прививочной кампанией. Он рассчитывает, что работники сферы туризма должны быть включены в программу вакцинации до начала сезона.

В TÜRSAB считают, что вакцинация туристического персонала станет важным преимуществом в конкуренции с другими странами. В представительстве также заявили, что готовы приобрести вакцины за свой счет и взять ответственность за координацию процесса на себя.

По словам руководителя отеля «Bellis Deluxe» Анны Йиит, сотрудники очень положительно смотрят на предложение о вакцинации. Большинство из них уверены, что наличие прививок у персонала станет весомым фактором при выборе направления для отдыха.

В мире уже появились первые «ковид-паспорта»: авиакомпании Emirates и Etihad в ближайшее время начнут применять «проездные» Travel Pass. Это мобильные приложения, содержащие информацию о тестах пассажира на коронавирус и о пройденной вакцинации.

Вполне вероятно, что одним из главных требований для выезда из страны станет наличие прививки. Но официальной информации на этот счет пока нет.

«...Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой...»

Так когда же снимут ограничения? Ранее возлагались надежды на 15 февраля – именно с этой даты должны были открыться школы и начаться постепенное снятие ограничений. Однако, в связи с высоким уровнем заболеваемости, снятие ограничений перенесли на март.

Пока, как нам известно, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил: «Наша цель – начать туристический сезон в апреле».

Значит ли это, что к апрелю будут сняты все ограничения? Хотелось бы надеяться, чтобы планы совпали с возможностями. Дай Бог.