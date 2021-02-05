Начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель. Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

«Наша цель – начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов, – подчеркнул глава Минкультуры. – Он [сезон] начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону». В начале мая будут праздники в России, «во всех русскоязычных странах настанет сезон отпусков», – добавил он.

По словам Эрсоя, туристический сезон начнется со внутреннего туризма в апреле, затем в страну начнут приезжать туристы из России и Великобритании.

Ранее агентство «Анадолу» сообщало, что благодаря туризму и сфере услуг Анталья в 2018 и 2019 годах смогла войти в число наиболее развитых провинций Турции.

По словам главы Торгово-промышленной палаты (ATSO) Давута Четина, по итогам 2019 года объем экономической деятельности в Анталье вырос на 4,3%. «Туристическая столица Турции продолжает вносить вклад в экономику страны. По итогам 2019 года, Анталья заняла третье место после Стамбула и Анкары среди провинций по вкладу в ВВП Турции», – отметил Четин.