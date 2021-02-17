Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась публикациями, в которых озвучивался размер ее пенсии, сообщает ТАСС. Политик назвала их «фейками» и добавила, что она получает всего 25 тысяч рублей.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Вот я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации все указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей», – заявила Матвиенко 17 февраля на заседании палаты.

По ее словам, граждане страны «раздражаются, когда видят такие цифры». Экс-губернатор Санкт-Петербурга отметила, что подача достоверной информации очень важна – для того, «чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше».

Согласно декларации Матвиенко, ее доход в 2019 году вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей. Политик на заседании палаты правильно назвала размер пенсии по возрасту, которую она получает сейчас, продолжая работать председателем Совета федерации. Однако спикер Совфеда будет получать еще одну пенсию – после того, как уйдет со своего поста. Именно ее размер был указан в «фейках».

В 2014 году РБК подсчиталпотенциальные пенсии высокопоставленных чиновников. Денежное вознаграждение председателя Совета федерации было установлено на уровне зарплаты премьер-министра страны – около 570 тысяч рублей в месяц. Пенсия Матвиенко, согласно этим данным, может составить 427 тысяч рублей.

С тех пор зарплаты чиновников неоднократно повышались, поэтому размер будущей пенсии спикера может быть больше, чем указано в инфографике РБК.

Впрочем, по закону, сенатор имеет право отказаться от положенной ему надбавки, причем, единожды отказавшись, вернуть ее себе не сможет. О подобных планах Матвиенко не заявляла.

В конце 2020 года сын Валентины Матвиенко Сергей и сын вице-премьера РФ Юрия Борисова Александр стали совладельцами одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» – «Строительной компании Подводтрубопроводстрой». В портфолио компании числятся такие проекты, как газопроводы «Сила Сибири», «Крым», «Южный поток» и федеральные трассы для «Автодора». Мать Сергея Матвиенко лоббирует вопросы газификации, а Юрий Борисов отвечает за развитие оборонно-промышленного комплекса страны, указывают «Открытые медиа».