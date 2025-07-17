ПОЛИТИКА
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Индия откажется от российской нефти?
Индия заявила, что сможет заменить российскую нефть альтернативными поставками, если вторичные санкции США ударят по торговле
Индия откажется от российской нефти?
Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури / Reuters
17 июля 2025 г.

Индия готова к возможным перебоям в поставках нефти из России в случае введения вторичных санкций. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.

По его словам, Нью-Дели уверен в способности быстро перестроить импорт за счет альтернативных источников.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — заявил Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели. Его цитирует агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет санкции против стран, продолжающих покупать российский экспорт, если Москва не согласится на перемирие с Киевом в течение 50 дней.

Министр нефти Индии подчеркнул, что рынок уже предлагает множество новых опций. Среди них — Гайана, Бразилия и Канада. По его словам, Индия активно диверсифицировала свои источники поставок.

«Мы увеличили число стран-поставщиков примерно с 27 до 40», — добавил Пури.

По итогам первого полугодия 2025 года Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию. По оценке Reuters, доля российских поставок составляет около 35% всего импорта. Далее следуют Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США.

Основными импортерами российской нефти остаются частные индийские НПЗ — Reliance Industries и Nayara Energy. На них приходится почти половина объема.

Если санкции приведут к сбоям, госкомпания Indian Oil Corp вернется к прежней модели снабжения, действовавшей до начала войны в Украине. Об этом заявил глава компании. Тогда доля российской нефти в структуре импорта Индии не превышала 2%.

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