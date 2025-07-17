Индия готова к возможным перебоям в поставках нефти из России в случае введения вторичных санкций. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.

По его словам, Нью-Дели уверен в способности быстро перестроить импорт за счет альтернативных источников.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — заявил Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели. Его цитирует агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет санкции против стран, продолжающих покупать российский экспорт, если Москва не согласится на перемирие с Киевом в течение 50 дней.

Министр нефти Индии подчеркнул, что рынок уже предлагает множество новых опций. Среди них — Гайана, Бразилия и Канада. По его словам, Индия активно диверсифицировала свои источники поставок.

«Мы увеличили число стран-поставщиков примерно с 27 до 40», — добавил Пури.

По итогам первого полугодия 2025 года Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию. По оценке Reuters, доля российских поставок составляет около 35% всего импорта. Далее следуют Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США.

Основными импортерами российской нефти остаются частные индийские НПЗ — Reliance Industries и Nayara Energy. На них приходится почти половина объема.

Если санкции приведут к сбоям, госкомпания Indian Oil Corp вернется к прежней модели снабжения, действовавшей до начала войны в Украине. Об этом заявил глава компании. Тогда доля российской нефти в структуре импорта Индии не превышала 2%.