Президент США Дональд Трамп публично выразил раздражение нежеланием российского лидера Владимира Путина заключить мирное соглашение в Украине и пригрозил ввести 100-процентные тарифы против России. Одновременно он объявил о заключении сделки с НАТО по поставкам оружия Украине за счет альянса.

«Сегодня мы заключили сделку, согласно которой мы отправим оружие в Украину, а НАТО заплатит за него», — объявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я очень разочарован президентом Путиным, — заявил американский президент. — Я думал, что он тот, кто имеет в виду то, что говорит. А он так красиво говорит, а потом по ночам бомбит людей. Нам это не нравится».

США готовы ввести жесткие экономические меры против России в ответ на нежелание Москвы прекратить войну. «Мы очень недовольны Россией, и мы введем очень жесткие тарифы... около 100%», — сказал Трамп, добавив, что пошлины могут вступить в силу через 50 дней.

«Мы потратили 250 млрд долларов на эту войну... и мы хотим, чтобы она закончилась. Я разочарован Путиным, потому что еще два месяца назад я думал, что мы договоримся», — подчеркнул президент.

Трамп объяснил, что может ввести 100-процентные тарифы без одобрения Конгресса, при этом отметив поддержку законопроекта сенатора Линдси Грэма о санкциях против России. «Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они этим занимаются», — сказал он.

Документ Грэма предусматривает не только санкции против России, но и 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и другие товары.

На прошлой неделе Трамп объявил о поставках Украине современного оружия, включая системы ПВО Patriot. Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что американское оружие уже развернуто у союзников в Европе и может быть быстро передано Киеву. «Намного быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказывать это на заводе в США и доставлять туда», — сказал Рубио.