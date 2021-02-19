Война в Нагорном Карабахе и пандемия коронавирусной инфекции в очередной раз подчеркнули значимость единства, солидарности и сплоченности тюркоязычных стран: от обороны до здравоохранения, от сельского хозяйства до энергетики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам Форума метеорологов.

«В период пандемии в странах Тюркского мира от коронавируса скончалось немало людей, в числе которых немало наших друзей. В эти же месяцы мы пережили радость освобождения Нагорного Карабаха от 30-летней оккупации», – отмечалось в послании турецкого лидера.

Также президент Реджеп Тайип Эрдоган добавил в обращении, что «последние процессы вновь доказали, что все мы – часть большой 300 миллионной семьи, которую объединяет единая вера, история и культура»: «В качестве части этой семьи мы обязаны укреплять эти узы и сотрудничество. Решение о создании Союза метеорологов Тюркского мира – значимый шаг в этом направлении».

Метеорологический форум тюркского мира, организованный главным управлением метеорологии Турции, был проведен в режиме видеоконференции под руководством министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли. В мероприятии также приняли участие вице-президент Фуат Октай, премьер-министр Азербайджана Али Асадова и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. На встрече также присутствовали представители Казахстана, Кыргызстана, Турецкой республики Северного Кипра, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Выступая на открытии форума Пакдемирли сообщил, что в сферу полномочий ответственных за метеорологию министерств восьми стран входит широкий круг вопросов, начиная от управления чрезвычайными ситуациями и заканчивая транспортом, природными ресурсами, сельским хозяйством.

«Все это наглядно демонстрирует тот факт, что метеорология тесно связана со всеми сферами нашей жизни. По этой причине развитие сотрудничества в области метеорологии с дружественными и братскими странами, с которыми у нас налажены прочные исторические, географические и культурные связи, является одной из важнейших задач», – сказал Пакдемирли.

С 2000 года «мы делимся своими знаниями и достижениями со всем миром и странами региона посредством регионального учебного центра Всемирной метеорологической организации», напомнил министр.

«В рамках этих инициатив мы приняли более 1700 экспертов из 150 стран. Благодаря проекту «Спутниковые данные для Центральной Азии» (SADCA), который был разработан в сотрудничестве с Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), членом которой мы являемся, был обеспечен доступ к качественным спутниковым данным 5 стран тюркского мира», – отметил Пакдемирли.

Напомним, Али Асадов находится с официальным визитом в Анкаре. Вчера азербайджанский премьер принял участие в Турецко-азербайджанском бизнес-форуме, в рамках которого было подписано 11 двусторонних соглашений в экономической, торговой и других сферах.