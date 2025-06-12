В ночь на 12 июня Вооруженные силы Украины провели атаку беспилотниками на завод «Резонит» в технопарке «Зубово» в Московской области. Как сообщили в Генштабе ВСУ, целью удара стало предприятие, производящее печатные платы и элементы электроники, используемые в управлении российскими ракетами и беспилотниками.

По заявлению украинской стороны, на территории завода после удара зафиксированы взрывы. Уточняется характер нанесенного ущерба. В ВСУ подчеркнули, что операция направлена на подрыв военно-промышленного потенциала России.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко назвал завод «Резонит» «жирной целью», отметив, что он находится всего в 40 км от центра Москвы. По его словам, продукция завода используется в системах управления и наведения ракет «Искандер», «Калибр», Х-101, а также дронов «Орлан-10», «Ланцет» и «Куб». Кроме того, эти платы применяются в навигации артиллерийских систем.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что в течение ночи было уничтожено или перехвачено 52 украинских дрона. Из них 41 — над Белгородской областью, шесть — над Брянской, три — над Московской областью и два — над оккупированным Крымом.

Это не первый случай ударов по российским объектам электронной промышленности. 28 мая украинские дроны поразили технопарк «Элма» в Зеленограде, где работают предприятия, производящие оптику и контрольно-измерительные приборы. В тот же день в Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе «Авангард», включенном в список системообразующих предприятий РФ.

6 июня удар был нанесен по заводу «Прогресс» в Тамбовской области, а 9 июня — по ВНИИ релестроения в Чебоксарах. Эти предприятия занимаются разработкой радиоэлектронных систем и оборудованием для авиации, ракет и беспилотников.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.