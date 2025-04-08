Цена нефти — цена войны: что ждет военную казну РФ?
ПОЛИТИКА
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Цена нефти — цена войны: что ждет военную казну РФ?Россия, чей бюджет на треть состоит из нефтегазовых доходов, внимательно следит за ситуацией на рынке нефти. Цена барреля марки Brent впервые с 2021-го рухнула ниже отметки в $64. Меньше денег в бюджете, меньше ресурсов на войну?
Цена барреля марки Brent упала ниже отметки в $64. / TRT Russian
Автор Дарья Касиковская
8 апреля 2025 г.

Рынок нефти штормит. За неделю котировки марки Brent в моменте обвалились ниже $64 за баррель. В последний раз такой уровень наблюдался в пандемийном 2021 году. Во вторник, 8 апреля, стоимость немного отыгралась и достигла $65. Всего на прошлой неделе Brent потеряла более 10%.

Причина снижения — «тарифная война» со всем миром, развязанная президентом США Дональдом Трампом. Это может привести к замедлению мировой экономики, а значит и снизить спрос на нефть. Также на падение котировок повлияло решение ОПЕК+ втрое увеличить темпы роста добычи нефти в мае.

В России очень внимательно следят за происходящим на рынке, признался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Конечно, это тот показатель, который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашего бюджета», — заявил он, назвав ситуацию «чрезвычайно неспокойной, напряженной и эмоционально перегруженной».

За три года войны в Украине нередко звучала идея о том, что если Россия лишится нефтегазовых доходов, то у страны не будет ресурсов для продолжения боевых действий. С этой целью страны ЕС ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Инициатива сработала лишь частично — с помощью теневого флота Москва обходит это ограничение.

Нынешний обвал цен на «черное золото» в Киеве восприняли с оптимизмом. «Чем ниже цены на нефть, тем меньше будет денег у россиян на войну», — написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Президент Международного института свободы (Украина), лауреат многочисленных международных премий в области экономики Ярослав Романчук рассказал TRT на русском, насколько Москва зависит от нефтяных котировок и может ли быть такое, что у страны не останется денег на войну.

— Что повлияло на падение цен на нефть?

— Цены на нефтяные фьючерсы подвержены эмоциям и ожиданиям различных событий. Мы видим, что тарифная политика Трампа ؅— настоящая революция, которая вызывает бурю эмоций. Первой волной ударило по фондовому рынку, который несет гигантские потери.

Инвестиционные аналитики ухудшили прогноз развития мировой экономики на этот год. И уже на этом фоне люди, которые формируют ожидания по поводу нефтяного рынка, решили, что спроса на нефть будет меньше, что привело к падению цен.

— До какого предела могут дойти котировки?

— Пока эта история очень эмоциональная. Сейчас можно говорить о сильном тумане, поскольку разные игроки будут реагировать по-разному. И от этого будет зависеть, в какую сторону качнется тот или иной баланс.

— Если цены продолжат падать, то насколько это критично будет для России в плане ведения войны в Украине?

— Расходы на войны для России приоритетные. И даже если будет какое-то сокращение доходной части бюджета, то Кремль найдет деньги в других доступных источниках. Кто-то меньше получит зарплату, какие-то недостроенные проекты будут заморожены, где-то пройдут сокращения.

Напомню, что треть товарного экспорта России в 2024 года не является энергетическим. Так что еще на два-три года ведения войны средств у России будет достаточно.

— Как тогда могут развиваться события?

— Сегодня идет обмен мнениями между администрациями Трампа и Путина. Предварительно стороны заявляют о том, что готовы к прекращению боевых действий, но нет ни одного убедительного факта, который говорил бы о том, что они приближаются к миру в реальности.

Поэтому ситуация может пойти по двум противоположным сценариям. В первом случае Трамп поймет, что Россия не готова к каким-либо переговорам, и тогда он может обеспечить Украину оружием, о чем он говорил в предвыборную кампанию.

Второй вариант — в свете гигантских проблем, накопленных в самих США, Трамп может перейти в отношении Украины к той политике, которую вел Байден. То есть понемногу выдавать какую-то помощь, чтобы Киев не мозолил ему глаза.

Ситуация может пойти по совершенно разным путям, но пока необходимо дождаться результатов переговоров.

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