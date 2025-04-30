36 часов до возможной войны
ПОЛИТИКА
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36 часов до возможной войныМежду Пакистаном и Индией нагнетается обстановка. В течение суток Нью-Дели может нанести удар, заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. Обе страны обладают ядерным оружием. Станет ли теракт в Кашмире причиной масштабной войны?
Пакистан ждет нападения Индии / TRT Russian
30 апреля 2025 г.

Джамму и Кашмир, регион с мусульманским большинством, является причиной вооруженных конфликтов между Индией и Пакистаном начиная с момента получения обеими странами независимости в 1947 году. Спор о принадлежности этой территорий привел к трем войнам и десяткам вооруженных конфликтов. Последняя полномасштабная война между странами произошла в 1971 году.

На протяжении последних десятилетий главным фактором сдерживания сторон было ядерное оружие. В 1974 году первое тайное испытание провела Индия. В ответ Пакистан также приступил к работе над созданием собственного оружия.

Сорвет ли теракт в Джамму и Кашмире 24 апреля хрупкий мир между государствами, покажет время. Пакистан категорически отрицает свою причастность к этой трагедии. Однако индийскую сторону это не убеждает. На протяжении последних нескольких дней СМИ сообщают о высокой военной активности обеих стран, на границе происходят перестрелки.

«Существует вероятность того, что Индия предпримет попытку вторжения в Пакистан и вступит с ним в военное противостояние. Это возможность, очень четкая и ясная возможность. Ее нельзя исключать», — заявил глава Минобороны Хаваджа Мухаммад Асиф. По его данным, атака может произойти в ближайшие 36 часов.

Жители Джамму и Кашмира в ожидании боевых действий готовят укрытия: расчищают заброшенные бункеры, запасаются водой и продовольствием. Вместе с тем в самой Индии обстановка спокойная. «Никакого ажиотажа на улицах нет. Люди ждут, что правительство примет какие-то меры. Но есть понимание, что правительству необходимо время, чтобы полностью обдумать шаги и подготовиться», — сообщил TRT на русском вице-президент индийского исследовательского центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

После теракта обе страны ввели взаимные визовые ограничения, разорвали дипломатические отношения и прекратили торговлю. Индия также объявила о разрыве Договора об использовании водных ресурсов реки Инд. Для Пакистана этот шаг — угроза продовольственной и гуманитарной безопасности.

Фундамент для будущих войн

Полноценная война невыгодна ни Индии, ни Пакистану, заявил TRT на русском вице-президент индийского исследовательского центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. Но ситуация, по его словам, может развиваться непредсказуемо.

Он убежден, что Нью-Дели непременно ответит на террористический акт в Кашмире, но в каком масштабе — этого не знает никто, кроме руководства страны: «С уверенностью можно сказать лишь, что ответ будет кинетический и в какой-то степени воинственный».

Вероятность начала войны будет зависеть от того, как на готовящийся удар Индии ответит армия Пакистана. Если реакция будет чрезмерной, то конфликт может и дальше идти по пути эскалации.

В целом ситуация может развиваться по примеру февраля 2019 года. Тогда террорист-смертник протаранил полицейский автобус в Кашмире, убив 40 человек. Исламабад отверг обвинения в причастности к этой трагедии, но в Нью-Дели в заявление не поверили. Между странами начались боестолкновения с применением стрелкового оружия и минометов. Но уже 22 марта премьер-министры двух государств договорились о прекращении военных действий.

«Теракты в Индии связаны с кашмирским событиями, которые развернулись после ухода из региона британцев, — напоминает эксперт. — Они разделили территорию на Пакистан и Индию, и с тех пор не прекращается диспут по поводу принадлежности Кашмира. Махараджа Кашмира того времени подписал соглашение на соединение с Индией. Но большинство населения — мусульмане и пакистанцы, соответственно, считают, что территория должна присоединиться к Пакистану. Так, события 80-летней давности создали почву как минимум для трех войн».

Все эти годы Пакистан и Индия повторяют одни и те же тезисы. Нью-Дели говорит о том, что бывший руководитель Кашмира сам подписал документ о присоединении к Индии. Исламабад напоминает, что мнение большинства населения по этому поводу не было учтено.

Однако, несмотря на действия британцев в 1947 году, современные проблемы, связанные с Кашмиром — результат решений, принятых как Индией, так и Пакистаном. И пока стороны не начнут искать компромиссы и не откажутся от взаимных обвинений, рассчитывать на решение этого спора не приходится.

 

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