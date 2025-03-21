Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил руководителя внутренней разведки «Шин Бет» Ронена Бара, продолжая чистку руководства силовых структур после провала безопасности 7 октября 2023 года.

В четверг Нетаньяху созвал министров для голосования по отставке Бара, заявив о потере доверия к главе спецслужбы. Решение вызвало широкий резонанс, поскольку «Шин Бет» в настоящее время расследует действия некоторых помощников премьера. Бар также играл ключевую роль в переговорах с ХАМАС об освобождении пленных и прекращении огня.

Возобновление военной кампании в Газе на этой неделе усилило опасения за судьбу израильских заложников.

Тысячи протестующих вышли в четверг на улицы Иерусалима к дому Нетаньяху, выступая против увольнения Бара и требуя проведения выборов. Полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

Нетаньяху проигнорировал общественные протесты и возражения генерального прокурора, продолжив процесс увольнения. Ранее были отстранены министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба Герци Халеви. После разведывательного провала 7 октября ушли в отставку и другие высокопоставленные военные командиры.

Бар в письме министрам заявил, что его увольнение направлено на препятствование работе «Шин Бет» и расследованию причин провала 7 октября.

«Правительство стремится предпринять шаги, которые ослабят [государство] внутренне и перед лицом врагов», — предупредил Бар.

Правительство единогласно проголосовало за увольнение Бара, который покинет должность 10 апреля или ранее, если будет назначен преемник.

Эти перестановки позволяют усилить контроль Нетаньяху над правительством, но также углубили раскол в израильском обществе. Премьер возобновил попытки реформирования судебной системы, что ранее спровоцировало массовые протесты. Его правоцентристское правительство также стремится сохранить освобождение ультраортодоксального населения от военной службы.

В четверг прошел второй день протестов в Иерусалиме. Тысячи демонстрантов считают увольнение Бара частью подрыва государственных институтов Израиля и требуют смены правительства.

Напомним, после двухмесячного перемирия Израиль возобновил военную кампанию против Газы 17 марта, нанеся массированные удары по эксклаву. По словам Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять предложения посредников и вернуть заложников.

20 марта Израиль начал наземные операции в центре и на юге Газы для расширения зоны безопасности, распространив контроль до коридора Нецарим.