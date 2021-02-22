Руководству госкомпании «Ростелеком» понадобились автомобили представительского класса – на эти нужды будет выделено до 83 миллионов рублей, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на соответствующий тендер на официальном портале государственных закупок.

«Ростелеком» планирует приобрести три черных автомобиля премиум-класса модели Genesis G90 либо ее аналога. За каждую машину госкомпания готова заплатить до 5,56 миллиона рублей. Еще шесть таких же автомобилей, но чуть в менее скромной комплектации, «Ростелеком» готов приобрести максимум за 5,4 миллиона рублей за каждый. Кроме того, будут закуплены десять более простых автомобилей бизнес-класса, за каждый из которых заказчик готов заплатить до 3,3 миллиона рублей.

Среди требований, предъявляемых к закупаемым автомобилям, в технической документации указаны наличие в транспортном средстве аудиосистемы с 17 динамиками и функцией Clari-Fi, отделка салона кожей Наппа, натуральным деревом и алюминиевыми деталями, наличие зеркалец с подсветкой для задних пассажиров, проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации, а также раздельные VIP-кресла для двух пассажиров.

В беседе с изданием представитель «Ростелекома» Андрей Поляков сообщил, что представительские автомобили компании требуются для перевозки руководства. Он также отметил, что, хотя в закупке и фигурируют 19 автомобилей, по факту с поставщиком будет заключено рамочное соглашение и в текущем году будут приобретены лишь две машины – Genesis G90 либо ее аналоги.

Поляков не пояснил, кто конкретно из топ-менеджмента будет пользоваться приобретаемыми машинами. В разделе «Топ-менеджмент» на сайте «Ростелекома», как отмечают «Открытые медиа», указан 31 человек, включая 60-летнего президента компании Михаила Осеевского и 37-летнего первого вице-президента Владимира Кириенко, сына первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.