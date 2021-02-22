БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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«Ростелеком» выделит до 83 млн рублей на элитные машины для руководства
В госкомпании работает 31 топ-менеджер. Среди них глава корпорации Михаил Осеевский, а также первый вице-президент «Ростелекома», сын первого замглавы администрации президента России Владимир Кириенко
«Ростелеком» выделит до 83 млн рублей на элитные машины для руководства
«Ростелеком» выделит до 83 млн рублей на элитные машины для руководства / Others
22 февраля 2021 г.

Руководству госкомпании «Ростелеком» понадобились автомобили представительского класса – на эти нужды будет выделено до 83 миллионов рублей, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на соответствующий тендер на официальном портале государственных закупок.

«Ростелеком» планирует приобрести три черных автомобиля премиум-класса модели Genesis G90 либо ее аналога. За каждую машину госкомпания готова заплатить до 5,56 миллиона рублей. Еще шесть таких же автомобилей, но чуть в менее скромной комплектации, «Ростелеком» готов приобрести максимум за 5,4 миллиона рублей за каждый. Кроме того, будут закуплены десять более простых автомобилей бизнес-класса, за каждый из которых заказчик готов заплатить до 3,3 миллиона рублей.

Среди требований, предъявляемых к закупаемым автомобилям, в технической документации указаны наличие в транспортном средстве аудиосистемы с 17 динамиками и функцией Clari-Fi, отделка салона кожей Наппа, натуральным деревом и алюминиевыми деталями, наличие зеркалец с подсветкой для задних пассажиров, проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации, а также раздельные VIP-кресла для двух пассажиров.

В беседе с изданием представитель «Ростелекома» Андрей Поляков сообщил, что представительские автомобили компании требуются для перевозки руководства. Он также отметил, что, хотя в закупке и фигурируют 19 автомобилей, по факту с поставщиком будет заключено рамочное соглашение и в текущем году будут приобретены лишь две машины – Genesis G90 либо ее аналоги.

Поляков не пояснил, кто конкретно из топ-менеджмента будет пользоваться приобретаемыми машинами. В разделе «Топ-менеджмент» на сайте «Ростелекома», как отмечают «Открытые медиа», указан 31 человек, включая 60-летнего президента компании Михаила Осеевского и 37-летнего первого вице-президента Владимира Кириенко, сына первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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