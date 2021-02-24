БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турция готовится к экспорту крупнокалиберных пулеметов
Компания SYS уже завоевала признание во всем мире, выпуская рекордными темпами пистолеты TP9. Теперь компания запустит в продажу за рубеж пулеметы CANİK M2 QCB
Турция готовится к экспорту крупнокалиберных пулеметов
Фото: savunmahaber.com / Others
24 февраля 2021 г.

Компания Samsun Yurt Savunma (SYS) завершила разработку и испытания крупнокалиберного пулемета CANİK M2 QCB (12,7 мм) с быстросменным стволом. Начало серийного производства запланировано на июнь 2021 года.

Samsun Yurt Savunma активизировала работы в данном направлении после того, как в 2018 году Министерство национальной обороны Турции разрешило частному сектору производить 12,7-миллиметровые пулеметы. Компания планирует экспортировать отечественную продукцию по всему миру.

Генеральный директор Утку Арал заявил следующее: «Это оружие имеет огромный потенциальный рынок в странах Африки и Юго-Восточной Азии. В мире всего 4 компании, которые могут производить такое оружие. Мы гордимся тем, что пятой компанией станет турецкая Samsun Yurt Savunma».

Компания планирует наладить производство объемом в две тысячи крупнокалиберных пулеметов CANİK M2 в год. На данный момент произведено 650 единиц.

По словам гендиректора Утку Арала, компания уже начала получать предварительные заказы из многих стран мира: «У нас достаточно развитая производственная инфраструктура, не имеющая аналогов в области производства легкого оружия в Турции. Это позволяет нам быстро перейти к серийному производству разработанной нами продукции, но без ущерба для качества даже в условиях быстрых и интенсивных производственных графиков. Лучший пример этому можно увидеть в наших пистолетах TP9».

«Несмотря на то, что у него очень особый и чувствительный спусковой механизм, на который мы имеем патент, на сегодняшний день нам удалось произвести 350 000 единиц, что является производительностью, о которой другие могут только мечтать, – отметил бизнесмен. – Учитывая успех этих пистолетов в Соединенных Штатах, нет необходимости давать пространные объяснения о качестве нашей продукции».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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