Китайская армия никогда не была так готова окружить самоуправляемый Тайвань, изолировать его от мира и попытаться заставить подчиниться Пекину, как сейчас. Власти острова решили подготовиться к возможной блокаде, однако теряют веру в счастливый исход этой ситуации, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Блокада Тайваня станет актом войны, который вызовет глобальный кризис. Это приведет к военной реакции Тайваня, заставит президента США Трампа принять решение о помощи в защите острова, нарушит глобальную торговлю и заставит европейские страны ввести жесткие санкции против Китая.

Однако китайская армия, значительно укрепившая свои силы за десятилетия, уже продемонстрировала свою готовность захватить остров в кольцо в кратчайшие сроки. На учениях в феврале китайские силы имитировали окружение Тайваня и блокаду острова. При этом речь не идет о полномасштабном вторжении: КНР планирует именно изоляцию, осаду, чтобы вынудить остров сдаться самостоятельно.

Чем больше Китай готовится, тем выше риск, что Пекин перейдет от учений к реальной войне, пишет газета. Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает использование силы для его захвата. Впрочем, пока китайские политики открыто о вторжении на Тайвань не говорят — предпочитают давить на островные власти и рассчитывают договориться с Трампом.

Китай уже несколько раз демонстрировал блокадные инструменты. Например, в октябре 125 китайских военных самолетов, включая истребители и беспилотники, участвовали в учениях, имитировавших блокаду Тайваня.

Пекин также располагает большими возможностями для массированного авиаудара по Тайваню: его ВВС насчитывают 1900 истребителей и 500 бомбардировщиков, а ракетные войска — более 3000 ракет, способных достичь острова. Вся эта сила за несколько минут сможет полностью вывести из строя ПВО Тайваня и обеспечить прикрытие для вторжения с моря.

В случае блокады китайский военно-морской флот, крупнейший в мире, уже будет в движении для захвата портов Тайваня. Китай занимает первое место в мире по строительству кораблей, а к 2030 году его флот будет численно превосходить флот США.

Тайвань уязвим: остров зависит от импорта 96% своей энергии и 70% продовольствия. Блокада может лишить его жизненно важных ресурсов и заставить подчиниться Пекину.



