На улицах российских городов становится все больше внедорожников Haval H9 с военными номерными знаками, сообщил веб-ресурс «Китайские автомобили».«Девятки» были замечены на полигоне Алабино в Подмосковье и в одном из военных городков.

В представительстве Haval появление своих внедорожников в армии не комментируют. Но речь идет о закупках техники по государственному контракту, отмечает информированный источник «Китайских автомобилей».

«Haval выиграл тендер на поставку в округа, в штабы [внедорожников] Н9. Они уже пришли [в армию]. То есть техника прошла все жесткие отборы. Haval будет основной штабной машиной. Контракт длительный», – сообщил источник издания.

СМИ связывает появление военных H9 с локализацией их производства в Тульской области – импортируемые машины госструктуры приобретать не могут.

Информация о тендерах Минобороны есть в открытом доступе. Однако непосредственно о Haval в изученных журналистами документах не говорится. Вероятно, внедорожники участвуют в тендерах с обтекаемыми названиями «Закупка легковых автомобилей для обеспечения государственных нужд», отмечают они.

Между тем, на специализированном портале avto-nomer.ru издание насчитало 19 Haval H9 с военными номерными знаками. Первый из них появился в базе 19 сентября 2020 года. Армейские «девятки» попадались пользователям сервиса в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Калуге, Ярославле, Краснодарском, Хабаровском и Приморском краях. По данным портала, китайскими внедорожниками уже пользуются автобазы МО и Генштаба, Московского, Ленинградского, Северо-Кавказского и Дальневосточного военных округов и даже ВМФ. Еще один автомобиль в ноябре 2020 года засветился в Нагорном Карабахе.