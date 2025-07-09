Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова «прямо сейчас» депортируют из России, сообщает Telegram-канал SHOT. Сообщается, что он вылетает ближайшим рейсом из Шереметьево в Баку.

Ранее российские власти аннулировали гражданство главе национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области за «действия, создающие угрозу национальной безопасности». Решение принято 18 июня, после чего его паспорт был аннулирован, а имя удалено с сайта Общественной палаты региона. Сам Ибрагимов обещал дать комментарии после возвращения в Азербайджан.

Эльшан Ибрагимов, проживавший в Подмосковье с 1997 года, был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева и выступал за развитие диаспоры, поднимая вопросы безработицы и сокращения малого бизнеса в регионе, в том числе среди азербайджанцев.

Депортация Ибрагимова проходит на фоне обострения отношений между Москвой и Баку после рейда в Екатеринбурге, где задержали десятки азербайджанцев, двое из которых скончались, Азербайджан начал аресты российских граждан, включая сотрудников «Sputnik Азербайджан». Обе страны обменялись нотами протеста, что переросло в открытый дипломатический конфликт.