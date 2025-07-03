ВОЙНА В ГАЗЕ
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Кровавые атаки в Газе
Израильская армия за 48 часов провела 26 массированных атак по гражданским районам Газы, в результате которых погибли более 300 человек
Кровавые атаки в Газе
Пострадавшие от израильских атак / AA
3 июля 2025 г.

Израильская армия за последние двое суток совершила 26 атак, в результате которых погибли более 300 человек. Об этом заявило правительство в Газе, обвинив Израиль в умышленных массовых убийствах и продолжении политики геноцида.

По информации палестинской стороны, удары пришлись по районам, где укрываются вынужденные переселенцы. Под обстрелом оказались жилые дома, палатки, рынки, парки и пункты раздачи гуманитарной помощи. Большинство погибших — женщины и дети. Власти Газы утверждают, что Израиль преднамеренно нацеливается на гражданскую инфраструктуру и самые уязвимые группы населения.

Отдельно подчеркивается, что продолжается разрушение системы здравоохранения. Израильские силы наносят удары по больницам, блокируют поставки медикаментов и атакуют медицинский персонал.

Только за последние сутки, по данным очевидцев и медицинских источников, погибли не менее 116 человек. Одним из эпизодов стала атака на палаточный лагерь переселенцев в районе Эль-Меваси на западе Хан-Юнуса. В результате погибла семья из шести человек. Взрыв вызвал пожар, охвативший соседние укрытия.

Еще один удар был нанесен в районе Вади Газа на улице Салах ад-Дин, где израильские военные открыли огонь по людям, ожидавшим гуманитарную помощь. Погибли как минимум два человека.

В больницы были доставлены тела еще 19 погибших. По имеющимся данным, среди 116 жертв последних суток — 27 человек, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось о 89 погибших в результате предыдущих ударов.

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