ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Второй за месяц узбекский чиновник переехал жить в вагон-контейнер
Президент страны Шавкат Мирзиеев предложил главам областных администраций пожить в вагонах-контейнерах, чтобы лучше прочувствовать жизнь простого народа
Второй за месяц узбекский чиновник переехал жить в вагон-контейнер
Фото: Telegram / Others
2 марта 2021 г.

Хоким (глава администрации) Бухарской области Ботир Зарипов переехал жить в вагон-контейнер на колесах в махалле Давлатбой Алатского района, после того как президент Шавкат Мирзиеев отчитал хокимов регионов и предложил им пожить в махаллях по примеру Шавкатжона Абдуразаков, сообщает Газета.uz.

«Сейчас данный вагон-штаб находится в махалле Давлатбой Алатского района. Ботир Зарипов, проживая здесь, изучает проблемы алатцев. Принимает меры для их решения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы хокимията области.

Ранее хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков переехал в махаллю, которую 19 февраля неожиданно посетил глава государства Шавкат Мирзиеев.

Президент в ходе своего визита подверг критике Абдуразакова и прокурора Намангана за состояние махалли Бунёдкор, в том числе за отсутствие газа и питьевой воды, разбитые дороги и многолетнюю свалку. «Вы должны объединять людей, показывать другим пример. Ведь вы здесь за главного! Вы же мусульмане!», – возмутился Мирзиеев.

Позже стало известно, что хоким будет жить в доме из трех вагонов: для отдыха, приема посетителей и контейнера-душевой. К дому примыкает двор с уложенной брусчаткой, окруженный бетонным забором с металлическими воротами.

Тем не менее, пример Абдуразакова вызвал одобрительную реакцию главы государства, который 26 февраля предложил всем хокимам переехать в контейнеры.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us