Хоким (глава администрации) Бухарской области Ботир Зарипов переехал жить в вагон-контейнер на колесах в махалле Давлатбой Алатского района, после того как президент Шавкат Мирзиеев отчитал хокимов регионов и предложил им пожить в махаллях по примеру Шавкатжона Абдуразаков, сообщает Газета.uz.

«Сейчас данный вагон-штаб находится в махалле Давлатбой Алатского района. Ботир Зарипов, проживая здесь, изучает проблемы алатцев. Принимает меры для их решения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы хокимията области.

Ранее хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков переехал в махаллю, которую 19 февраля неожиданно посетил глава государства Шавкат Мирзиеев.

Президент в ходе своего визита подверг критике Абдуразакова и прокурора Намангана за состояние махалли Бунёдкор, в том числе за отсутствие газа и питьевой воды, разбитые дороги и многолетнюю свалку. «Вы должны объединять людей, показывать другим пример. Ведь вы здесь за главного! Вы же мусульмане!», – возмутился Мирзиеев.

Позже стало известно, что хоким будет жить в доме из трех вагонов: для отдыха, приема посетителей и контейнера-душевой. К дому примыкает двор с уложенной брусчаткой, окруженный бетонным забором с металлическими воротами.

Тем не менее, пример Абдуразакова вызвал одобрительную реакцию главы государства, который 26 февраля предложил всем хокимам переехать в контейнеры.