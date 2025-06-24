Утром 24 июня Россия нанесла серию ракетных ударов по Днепру. Один из снарядов разорвался рядом с пассажирским поездом №52, следовавшим из Одессы в Запорожье. Вагоны получили повреждения, однако, по данным «Укрзалізниці», погибших среди пассажиров нет. Некоторые были ранены осколками, помощь им оказали на месте. До пункта назначения людей доставили резервным поездом.

Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. В Днепре повреждены 19 школ, 10 детских садов, музыкальная и профшкола, общежитие, спортзал, административные здания и восемь медучреждений, включая больницу и стоматологию. По последним данным, в городе погибли семь человек, около 70 — ранены. Десять из них — дети, пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, в Самаре погибли двое, девять — ранены.

В ту же ночь под массированную атаку дронов попали и другие регионы. В Харькове, начиная с двух часов ночи, дроны ударили по частному сектору и гражданскому предприятию. Повреждены 17 жилых домов, больница и электросети. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. В Сумской области от удара по селу Верхнесыровской общины погибли трое, включая восьмилетнего мальчика, ещё шестеро — ранены. Пожары охватили десятки домов.

В Донецкой области удары беспилотников зафиксированы в Константиновке, Покровске и Золотых Прудах. Погибли пятеро мирных жителей, ранения получили не менее пяти человек. Разрушены или повреждены 56 жилых домов и одно административное здание. Глава областной администрации Вадим Филашкин заявил, что речь идет о целенаправленных атаках на жилье мирных граждан.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.