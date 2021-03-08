У временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан генерал-майора внутренних войск МВД Сергея Меликова могут конфисковать апартаменты, стоимость которых не соответствует его официальным доходам.

Как пишет «Мосмонитор», у супруги Меликова Галины обнаружена квартира площадью 195,7 кв. м, расположенная в жилом комплексе премиум-класса «Новый Арбат» в центре Москвы. Средняя стоимость недвижимости в доме, согласно данным «ЦИАН», составляет свыше 155 миллионов рублей. Но даже если брать минимальную цену – 95 миллионов рублей – совокупного дохода семьи экс-полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе и бывшего первого зама директора Росгвардии не хватило бы для покупки элитных апартаментов.

Квартира досталась Галине Анатольевне от предыдущей хозяйки – супруги бизнесмена Игоря Шушарева, крупного бенефициара алкогольного рынка, пишут СМИ.

Согласно информации из открытых источников, генерал-полковник Меликов никогда не занимался бизнесом. Апартаменты в «Новом Арбате» впервые были задекларированы в 2015 году, когда совокупный доход супругов достиг рекордной для них суммы в 33,8 миллиона рублей, большая часть которой – средства, вырученные от продажи двух квартир в столичном районе Марьино.

За последние три года Меликовы задекларировали всего почти 13,3 миллиона рублей, и в сумме за четыре года их общий доход составил 47,1 миллиона рублей, что не покрывает и половины стоимости квартиры. По мнению журналистов, заполняя декларацию за 2015 год, Сергей Меликов пошел на обман, указав, что покупка совершена «за счет продажи ранее принадлежащих квартир и накоплений за предыдущие годы».

Совокупная стоимость всей принадлежащей семье врио главы Дагестана недвижимости, по подсчетам издания, превышает 100 млн рублей. В личной собственности врио Дагестана также находятся два земельных участка площадью 1725 и 90 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м в подмосковной Балашихе. В 2019 году он задекларировал две хозяйственные постройки – 47,4 и 36,8 кв. м. У Галины Меликовой, помимо квартиры в «Новом Арбате», есть два машиноместа – 19,2 и 21,7 кв. м, причем Меликовы официально никогда не владели транспортными средствами.

Это не первый скандал, в котором фигурирует имя нынешнего главы Дагестана. Как пишет «Росбалт», у Следственного комитета после возбуждения десятков дел по коррупции в Росгвардии в ближайшее время могут возникнуть и вопросы к бывшему заму ее директора.

Кроме того, в этом месяце СМИ писали о непростой ситуации в Уфе, где в честь отца Меликова Алима назвали одну из улиц. Местных жителей возмутило решение администрации, пролоббированное, по их мнению, сыном полковника в отставке, у которого нет никаких достижений и заслуг перед Республикой Башкортостан.