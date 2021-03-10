Следственный комитет РФ остановил производство по делу трех подростков из города Канска в Красноярском крае, которых подозревали в участии в террористическом сообществе, пишет «Новая газета» со ссылкой на соответствующее постановление ведомства.

По мнению СК, группа из несовершеннолетних «не обладает необходимой структурированностью, не имеет подразделений, а также четкого распределения функций между участниками, поэтому расценивать указанную группу как террористическое сообщество не представляется возможным». Уголовное дело прекратили за отсутствием в действиях подростков состава преступления. Школьники получили право на реабилитацию.

Однако следователи оставили подросткам обвинение по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Адвокат «Агоры» Владимир Васин сказал «Медиазоне», что окончательное обвинение предъявили еще не всем.

Согласно информации Telegram-канала Baza, дело о подготовке к террористической деятельности возбудили летом 2020 года. Детей задержали после расклейки в Канске листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, одна из которых оказалась на здании ФСБ.

У школьников конфисковали телефоны. В ходе проверки сообщений выяснилось, что они построили в видеоигре Minecraft здание Федеральной службы безопасности, которое собирались «взорвать». По другим данным, обвиняемые хотели подорвать реальное здание ФСБ.

Процесс по статье об участии в террористическом сообществе стартовал в ноябре 2020 года после комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. В ходе исследования эксперты отметили, что в своей переписке подростки упоминали заметки «Новой газеты» и «ОВД-Инфо», а также высказывания анархиста Петра Кропоткина и рок-музыканта Курта Кобейна. Кроме того, эксперты указали на то, что подросткам нравятся песни лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.