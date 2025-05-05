Ультраправый кандидат снова лидирует на президентских выборах в Румынии. 38-летний лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион набрал почти 41% голосов. Во втором туре он встретится с 55-летним мэром Бухареста, центристом Никушором Даном (20,99%).

Результаты избирательной кампании стали неожиданностью для румынских властей. Первые выборы прошли осенью, но их итоги были отменены. На них также внезапно стал побеждать малоизвестный правый кандидат Кэлин Джорджеску. В своей предвыборной агитации он критиковал ЕС и помощь Украине, а также выступал за торговое сотрудничество с Россией.

В итоге его заподозрили в связях с Москвой. «Образ действий и масштаб кампании приводят нас к заключению, что нападающие обладают значительными ресурсами, присущими атакующему государству», — говорилось в докладе румынской разведки. Конституционный суд страны объявил результаты голосования недействительными, а самому политику запретили участвовать в выборах.

По мнению властей, все указывало на то, что Джорджеску не имеет реальной поддержки населения, а вся его кампания проплачена иностранным государством. И тем более необычными выглядят итоги голосования на повторных выборах. Джордж Симион хоть и не выражал особой симпатии России, но также скептично высказывался и в адрес политики Брюсселя и помощи Украине. А на участок для голосования Симион пришел в компании единомышленника.

Есть между политиками и другое сходство. Если Джорджеску в СМИ прозвали «румынским Трампом», то Симиона — преданным поклонником американского президента. Например, собственную партию он называет «естественным союзником Трампа в Европе». В случае победы на выборах он обещает назначить своего соратника на должность премьер-министра.

Политолог Дмитрий Кисеев в беседе c TRT на русском подчеркивает, что Симион обязан своей победой именно снятому с выборов кандидату: «За ним пошел суверенистский фланг. Тем более он пообещал сделать Джорджеску премьером».

Победа Симиона демонстрирует тенденцию на увеличение евроскептиков в Румынии, также говорит TRT на русском политолог Роман Михаеш: «Некоторые относят такие силы к мягким пророссийским евроскептикам. Это мы видели в первом туре, когда победил Джорджеску, и наблюдаем сейчас. На данный момент приходится констатировать, что проевропейская коалиция потерпела поражение».

Что дальше?

Результаты первого тура показали, что части общества не близка политика Брюсселя, поясняет TRT на русском политолог Дмитрий Кисеев: «Они считают, что власти слишком сильно поддерживают украинских беженцев и меньше заботятся о собственном населении. Во-вторых, это так называемое «брюссельское болото», то есть евробюрократия, от которой многие устали. Люди видят в Брюсселе главную причину своих проблем».

Восприятие граждан может серьезно не соответствовать реальности, отмечает TRT на русском политолог Роман Михаеш. Румыния вступила в Евросоюз в 2007 году. В то время страна считалась самой бедной в объединении. За эти годы уровень жизни населения значительно вырос, средняя зарплата в стране достигла 1000 евро.

«Однако евроскептикам удалось убедить граждан, что силы, которые действуют от имени Евросоюза, крадут их национальное богатства и действуют не в интересах населения, а каких-то кланов. У Симиона позиция мягче, чем у Джорджеску, который был прямо нацелен на сотрудничество с Кремлем. Но он также агитирует за то, чтобы у ЕС было меньше рычагов влияния».

Опрошенные TRT на русском эксперты сходятся во мнении, что у Симиона высокие шансы на победу во втором туре выборов. По словам Кисеева, здесь важно обратить внимание на других кандидатов, которые выбыли из гонки. Например, электорат кандидата Виктора Понта может перейти к Симиону, тем самым обеспечив ему больше 50% голосов.

«Но нельзя исключать новые предложения со стороны власти, которые будут поддерживать Никушора Дана. Я бы оценил итоги 60% на 40% в пользу Симиона», — считает эксперт.

Он сомневается, что руководство Румынии пойдет на отмену и этого тура выборов. Власти понимают, что Симион заручился поддержкой избирателей и ничего с этим сделать нельзя — его электорат уже сформировался и у него есть свои требования.

«Поэтому власти будут пытаться с ним договариваться или ограничить его в полномочиях. В принципе президент Румынии обладает достаточно скудным набором функции. Правительство же состоит из трех партий: социал-демократов, «Союза спасения Румын» и Национальной либеральной партии. Они заседают в обеих палатах и фактически имеют всю власть в стране».

Но в случае его победы трудности могут возникнуть у Украины. Румыния поставляет Киеву оружие и помогает с экспортом через порты. В случае прихода к власти Симиона поддержка может сократиться. «Он может жестче отстаивать интересы самой Румынии. Поэтому здесь для Брюсселя, конечно, будет сложнее вести игру с новоизбранным президентом», — подчеркивает Кисеев.

Если новым президентом станет Симион, то страна вряд ли серьезно изменит свой политический курс — эта должность в большей степени предполагает работу во внешней политике. Однако лагерь евроскептиков в последние годы заметно укрепляется, и на это Брюсселю рано или поздно придется реагировать.